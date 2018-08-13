Хранилища Кубани могут принять на 38 тыс. тонн фруктов больше
С июля 2017 года по июль 2018 года сельхозпроизводители Кубани увеличили мощности фруктохранилищ на 20%.
С июля 2017 года по июль 2018 года сельхозпроизводители Кубани увеличили мощности фруктохранилищ на 20%.
Сейчас единовременно можно хранить 223 тыс. т продукции, уборка которой продолжается в регионе. По данным на 13 августа, валовый сбор семечковых культур в хозяйствах края превысил 23,7 тыс. т, косточковых — 17,5 тыс. т, ягодных — 624 т, сообщили
«Без современных фруктохранилищ невозможно решать вопросы по круглогодичному хранению плодовой продукции. В планах на ближайшие годы — строительство объемов на 60 тыс. т. Конкретно в 2018 году планируется ввести несколько новых фруктохранилищ на 17 тыс. т», — рассказал заместитель губернатора края Андрей Коробка.