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17:49 (мск), источник: Кубань 24

Хранилища Кубани могут принять на 38 тыс. тонн фруктов больше

С июля 2017 года по июль 2018 года сельхозпроизводители Кубани увеличили мощности фруктохранилищ на 20%.

Сейчас единовременно можно хранить 223 тыс. т продукции, уборка которой продолжается в регионе. По данным на 13 августа, валовый сбор семечковых культур в хозяйствах края превысил 23,7 тыс. т, косточковых — 17,5 тыс. т, ягодных — 624 т, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

«Без современных фруктохранилищ невозможно решать вопросы по круглогодичному хранению плодовой продукции. В планах на ближайшие годы — строительство объемов на 60 тыс. т. Конкретно в 2018 году планируется ввести несколько новых фруктохранилищ на 17 тыс. т», — рассказал заместитель губернатора края Андрей Коробка.

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