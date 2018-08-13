Хранилища Кубани могут принять на 38 тыс. тонн фруктов больше

Сейчас единовременно можно хранить 223 тыс. т продукции, уборка которой продолжается в регионе. По данным на 13 августа, валовый сбор семечковых культур в хозяйствах края превысил 23,7 тыс. т, косточковых — 17,5 тыс. т, ягодных — 624 т, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.