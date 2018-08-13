Глава РСПП попросил Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров

Источник: РИА "Новости"

Проект обращения есть в распоряжении «Интерфакса», его подлинность подтвердили в РСПП и в нескольких компаниях-участниках процесса.

Шохин просит премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики».

РСПП готово представить «альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на озвученные 14 компаний-экспортеров». Источник в одной из компаний пояснил, что речь идет о корректных расчетах налоговой нагрузки, отличающихся от приведенных в письме помощника президента РФ Андрея Белоусова, который инициировал обсуждение вопроса об изъятии сверхдоходов.

Позиция компаний о некорректности этих расчетов, основанных на показателях рентабельности EBITDA, и их аргументы будут учтены в проекте доклада Минпромторга в правительство по этому поводу, отметил один из источников. Очередное совещание по этой теме состоится в Минпромторге во вторник, 14 августа, его проведет министр Денис Мантуров. Профильные ведомства, включая Минфин и Минпромторг, должны к 17 августа представить в правительство предложения о дополнительных источниках дохода федерального бюджета за счет доходов компаний.

В своем обращении Шохин отмечает, что увеличение налоговой нагрузки «не может не скорректировать реализуемые и планируемые инвестпрограммы компаний». Также могут подвергнуться существенному сокращению крупные социальные программы в регионах присутствия, что особенно чувствительно будет в моногородах.

Существует также риск, что снижение финпоказателей компаний и падение капитализации вследствие усиления налоговой нагрузки «приведет к дефолтам по кредитным обязательствам компаний, повысит стоимость заимствований и на фоне все возрастающих санкционных рисков создаст угрозу стабильности национальной банковской системы», считает глава РСПП.

Инициатива изъятия «сверхдоходов», как отмечает глава РСПП, противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019—2024 гг. будет исчерпано исключительно ростом НДС. Конкуренты российских компаний-экспортеров при сопоставимой операционной рентабельности не затронуты санкционными ограничениями, имеют свободный доступ к рынкам капитала и не подвергаются налогообложению «сверхдоходов», существуя в стабильном налоговом режиме с умеренными ставками роялти, подчеркивает Шохин.

Методика расчета потенциально изымаемых средств недостаточно проработана, говорится в письме, а сопоставление доходов и платежей добывающих и обрабатывающих отраслей некорректно. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты зарубежных активов, а также учитывать неналоговые отчисления, социальные отчисления, НДФЛ.

В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК, «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норильский никель», «СУЭК», АК «АЛРОСА», «Полюс», «ФосАгро», «Уралкалий», «Акрон», «СИБУР». Дополнительные доходы предложено изыскать у компаний «металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей». Всего налоговая нагрузка для этих компаний может увеличиться на 513,7 млрд рублей в год. Основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на «Норникель» (114,2 млрд рублей), АК «АЛРОСА» (67,28 млрд рублей) и «СИБУР» (65,23 млрд рублей). У «Полюса» изъятие сверхдоходов может составить 58,19 млрд рублей, Evraz — 5,49 млрд рублей, НЛМК — 20,89 млрд рублей, «Северстали» — 43,31 млрд рублей, ММК — 17,3 млрд рублей.

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Сам Белоусов в интервью «Ведомостям» пояснил, что его идея в том, чтобы «создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию». Он отметил, что у нефтяников сверхдоходы изымаются через формулы экспортной пошлины и НДПИ, привязанные к мировым ценам на нефть, но у металлургов и химиков такой взаимосвязи нет. Механизм нужен не из-за нехватки денег на выполнение майского указа президента, а для выравнивания налоговой нагрузки после принятия решения о налоговом маневре для нефтяной отрасли и повышения НДС, пояснил помощник президента.

Два источника в отрасли ранее сообщили «Интерфаксу», что список компаний горнодобывающей, металлургической и нефтехимической отраслей, в отношении которых возможны дополнительные налоговые изъятия, может быть расширен.