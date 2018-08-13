В конце августа удвоится количество вагонов поезда Кишинев — Одесса

Источник: Noi.md

В Министерстве экономики и инфраструктуры отмечают, что 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 27 августа 2018 года поезд Кишинэу-Одесса будет состоять из 8 вагонов.

«В связи с увеличением пассажиропотока, было принято удвоить подвижной состав по направлению Кишинэу-Одесса-Кишинэу», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Билеты на эти дни уже в продаже, и цены на них прежние — от 142 до 185 леев, в зависимости от класса вагона. Для детей стоимость билетов колеблется между 50 и 65 леями.