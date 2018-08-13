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17:58 (мск), источник: Noi.md

В конце августа удвоится количество вагонов поезда Кишинев — Одесса

В связи с увеличением пассажиропотока, во второй половине августа, по пятницам, субботам и воскресеньям подвижной состав по направлению Кишинэу-Одесса-Кишинэу будет удвоен.

Источник: Noi.md

В Министерстве экономики и инфраструктуры отмечают, что 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 27 августа 2018 года поезд Кишинэу-Одесса будет состоять из 8 вагонов.

«В связи с увеличением пассажиропотока, было принято удвоить подвижной состав по направлению Кишинэу-Одесса-Кишинэу», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Билеты на эти дни уже в продаже, и цены на них прежние — от 142 до 185 леев, в зависимости от класса вагона. Для детей стоимость билетов колеблется между 50 и 65 леями.

Поезд Кишинэу-Одесса-Кишинэу ходит с марта этого года. Летом поезд курсирует ежедневно. Из Кишинэу состав отправляется в 06.57 и прибывает в Одессу в 10.50. Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании Железнодорожного вокзала Кишинэу перед посадкой в поезд. Из Одессы поезд отправляется в 18.45 и прибывает в Кишинэу в 22.27.

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