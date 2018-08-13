Решение примэрии: общественный транспорт в Кишиневе будет ездить иначе
Маршрутки в молдавской столице будет следовать иначе: кишиневские власти объяснили причину подобных изменений.
Маршрутки в молдавской столице будет следовать иначе: кишиневские власти объяснили причину подобных изменений.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с 14 августа по 16 сентября по улице 31 Августа 1989 года на участках улиц
В связи с этим общественный транспорт будет ездить иначе.
Маршрутные такси № 101 будут следовать с улицы 31 Августа 1989 года по улицам В. Александри, Букурешть и далее по установленному ранее маршруту.
Микроавтобусы № 103 будут ездить с улицы 31 Августа 1989 года по улице Армянская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.