Решение примэрии: общественный транспорт в Кишиневе будет ездить иначе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с 14 августа по 16 сентября по улице 31 Августа 1989 года на участках улиц Тигина-Болгарская и Болгарская-Армянская ограничат из-за проведения работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей.

В связи с этим общественный транспорт будет ездить иначе.

Маршрутные такси № 101 будут следовать с улицы 31 Августа 1989 года по улицам В. Александри, Букурешть и далее по установленному ранее маршруту.