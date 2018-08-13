Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции

Источник: Reuters

С середины прошлой недели рубль упал по отношению к доллару на 8%, лира — более чем на 20%. «Ъ» проследил, в чем схожи и в чем различаются подходы к текущему ослаблению национальной валюты в двух странах.

Рынок Турции реагирует на уже реализуемую угрозу (введение фактически заградительных пошлин на экспорт в США стали и алюминиевого проката), а в России речь идет о попытке застраховаться от еще не введенных санкций. Масштаб последних не ясен, хотя может сильнее отразиться на динамике ВВП, чем давление США на Турцию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впрочем, это только часть ответа: на деле, несмотря на то что аналитики часто относят Турцию и Россию к одной группе развивающихся рынков, это довольно разные экономики.

Общим является только схожий режим плавающего валютного курса. Но в отличие от России, Турция — страна с хроническим торговым и бюджетным дефицитом.

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Дефицит торгового баланса Турции сейчас составляет около 5%. При любом шоке лира легко девальвируется. Экспорт и импорт Турции при этом сильнее диверсифицирован, чем российские. На практике это смягчает некрупные изменения конъюнктуры и, напротив, делает более влиятельными сильные.

Наконец, с точки зрения финансовой стабильности положение Турции скорее хуже, чем у России в 2014 году. Цель Нацбанка страны по инфляции составляет 5% годовых при текущей ожидаемой (например, ING и Raiffaisen) в 14%.

Инфляционные ожидания в стране высоки, а политика регулятора нестабильна. Нацбанк Турции лишь 13 августа объявил о смягчении резервных требований по валютным активам в турецких банках. Это довольно спорный шаг, хотя ЦБ России в сходной ситуации в 2014 году действовал схоже.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Словесные интервенции финансовых властей Турции постоянно пересекаются с заявлениями президента и правительства Турции по денежно-кредитной политике. Для России эта ситуация малопредставима. В 2011—2016 годах Банк России неофициально очень жестко протестовал в правительстве и администрации президента против любых комментариев исполнительной власти по поводу курса, ставки и ориентиров по инфляции. Сейчас заявление о независимости политики ЦБ является для РФ стандартной частью комментария чиновников.

В целом же коммуникационная политика ЦБ Турции и регулятора финрынков BDDK гораздо менее формализована. Так, ключевой информационной составляющей турецкого кризиса является уверенность рынков в том, что президент настаивает на резком снижении ключевой ставки и стоимости кредита вне зависимости от инфляции.

Что говорят в России

Президент РФ, премьер-министр, руководители обеих палат парламента, министр экономики пока никак не комментировали ситуацию на валютном рынке.

Российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям — будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений. Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности (9 августа в интервью каналу «Россия 1»). Антон Силуанов Первый вице-премьер—министр финансов

У Центрального банка достаточно валютных резервов, рублевой ликвидности тоже предостаточно. В этом плане никаких проблем, даже если санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет (12 августа в интервью журналистам в Москве). Антон Силуанов Первый вице-премьер—министр финансов

Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки (10 августа в официальном заявлении). Центробанк РФ

Что говорят в Турции

Цель этой операции — заставить сдаться Турцию во всех сферах: от финансов до политики. Мы вновь имеем дело с политическим коварным заговором… То, что произошло с лирой, не имеет никакого отношения к экономике и тем кризисам, которые у нас были ранее… Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к обычным показателям в ближайшее время (13 августа, на конференции турецких послов в Анкаре). Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Нас атакуют, испытывают. Эта атака, начатая крупнейшим игроком глобальной финансовой системы, вызывает аналогичную ситуацию во всех развивающихся странах. Россия ранее пережила то же самое, однако уже восстановилась. В сегодняшних условиях в ситуации, когда деньги нашей страны оказались под прямой атакой президента США, обвинять турецкую экономику в хрупкости берутся только те, кто руководствуется недобрыми помыслами (12 августа, в интервью газете Hurriyet). Берат Албайрак Министр финансов

Вклады населения не будут изыматься со счетов. Иностранные валюты на банковских счетах не будут конвертироваться в турецкую лиру. Этой лжи мы будем давать отпор (в заявлении в ответ на появившиеся в соцсетях слухи). Берат Албайрак Министр финансов

Принимаются все меры для обеспечения функционирования рынков в эффективной, надежной и прозрачной среде. Против распространителей ложной, вводящей в заблуждение информации и недостоверных новостей будут приниматься меры юридического характера. Совет Турции по рынкам капитала ─ Sermaye Piyasas Kurulu (SPK)

Что предпринимают в России

•ЦБ РФ 8 августа (первый день обвала рубля) купил на внутреннем валютном рынке валюту на 8,4 млрд руб. (днем ранее — 16,7 млрд руб.). С 9 августа закупки валюты Центральным банком не проводились.

•Минфин пообещал, что до 6 сентября 2018 года направит на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

•Минфин не исключил отказа от доллара при расчетах за нефть и перехода на другие валюты.

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Что предпринимают в Турции

•ЦБ пообещал предоставить банкам необходимую им ликвидность, провел валютную интервенцию в размере $2,2 млрд.

•Одновременно будут повышены лимиты банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с €7,2 млрд до €20 млрд.

•Помимо недельных ставок по валютным заимствованиям частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц.

•При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам репо и валютным размещениям со сроком погашения 91 день.

•Банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

•Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) Турции сообщило об ограничении трансакций с валютными свопами с целью затруднить игру на понижение курса лиры для зарубежных инвесторов.

•В ответ на объявленную «экономическую войну» власти призвали граждан продавать золото и доллары.