Москва прирастает бордюрами

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В столице в ходе ремонта Рублевского шоссе впервые начали устанавливать особо массивные гранитные бордюры с сечением 40×40 см. В соцсетях ограждения сравнивают с блоками египетских пирамид, в городской мэрии говорят, что бордюры в том числе защищают дороги от попадания грунта с газонов. Между тем только в 2018 году Москва потратила на закупку 271 км гранитных бордюров свыше 1 млрд руб., а за последние четыре года — около 5,5 млрд руб.

О старте текущего ремонта дорожного покрытия Рублевского шоссе столичный вице-мэр Петр Бирюков объявил 21 июля, вскоре после окончания чемпионата мира по футболу. Однако наиболее активные работы (с частичным перекрытием движения) развернулись на прошлой неделе. Как и обещал господин Бирюков, специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» приступили к замене бордюрного камня почти по всей длине шоссе вплоть до МКАД. При этом внимание водителей привлекли необычные массивные блоки, укладываемые рабочими, например, вдоль разделительной полосы Рублевского шоссе: в соцсетях их даже начали сравнивать со стройматериалом для египетских пирамид.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства столичной мэрии объяснили, что речь идет о гранитных бордюрах с сечением 40×40 см, которые до этого в Москве не применялись. В комплексе добавили, что такие блоки, с одной стороны, «выполняют функцию технического тротуара, позволяя исключить необходимость устройства вдоль проезжей части плиточного покрытия». С другой стороны, подобные бордюры «предотвращают вынос растительного грунта с газона на проезжую часть».

Судя по материалам с сайта госзакупок, опробованные Москвой массивные бордюры были приобретены еще в 2016 году на двух тендерах. Так, столичный департамент ЖКХ закупил серые гранитные блоки длиной до 3 м (13,8 тыс. погонных метров, пог. м) в феврале 2016 года в ходе конкурса на общую сумму 856 млн руб. Еще 3 км бордюров того же размера заказало в том же феврале 2016 года ГБУ «Автомобильные дороги» (в составе аналогичного тендера на общую сумму 530 млн руб.). Победителем конкурсов тогда стала компания «Радор М», основной поставщик плитки по программе благоустройства «Моя улица», нарушения в организации закупок которой нашло в 2017 году столичное управление Федеральной антимонопольной службы. Стоимость 1 пог. м такого массивного ограждения в материалах закупок не фигурирует. В более поздних тендерах ГБУ «Автомобильные дороги» приводит цены на чуть меньшие бордюры с сечением 30×30 см — около 7,7 тыс. руб. за 1 пог. м.

В пресс-службе столичного стройкомплекса сообщили, что новые бордюры станут устанавливаться не только на Рублевском шоссе, но и «вдоль основного хода» других вылетных магистралей. А господин Бирюков заявлял, что только на Рублевском шоссе предстоит поменять 50 км бордюров.

Между тем только в этом году ГБУ «Автомобильные дороги» провело два крупных аукциона на поставку бордюрного камня на общую сумму около 1,1 млрд руб. При этом всего было закуплено около 271 км гранитных ограждений различного размера (для сравнения: длина МКАД — 108 км, а протяженность всех столичных дорог — 3,6 тыс. км). Победителем крупнейшего конкурса на 668 млн руб. стало созданное в 2016 году уфимское ООО «Башкирский камень»: по данным Kartoteka.ru, это микропредприятие, до этого в госзакупках не участвовавшее. Что касается других поставок, то за последние четыре года структуры мэрии приобрели на десяти аукционах гранитные бордюры на общую сумму около 5,5 млрд руб. При этом основные поставки пришлись на прошлый год, когда для реализации программы «Моя улица» у упомянутого «Радор М» закупили гранитные ограждения на сумму 2,38 млрд руб.

Отметим, что планы благоустройства по программе «Моя улица» на 2019 год власти еще не анонсировали, но масштабная укладка тротуарной плитки, вероятно, будет продолжена. Во всяком случае, только ГБУ «Автомобильные дороги» в 2018 году заключило по итогам четырех тендеров с «Башкирским камнем», «Радор М» и компанией «ТД Спецпласт» (ранее поставляло «Автомобильным дорогам» специальную разметку) контракты на поставку гранитной плитки на сумму 3,3 млрд руб. Всего по ним должно быть поставлено 397 тыс. кв. м разнокалиберной плитки. Этого объема, в частности, хватит для замощения примерно 17 объектов величиной с Красную площадь. Ранее в городской мэрии сообщали, что из центра Москвы программа благоустройства двинется в периферийные районы.