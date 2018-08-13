Россия и Белоруссия разработали план действий по отмене роуминга

Источник: Reuters

Как сообщается, план был разработан в Смоленске 10 августа на совместном заседании коллегий Министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В Минске рассчитывают, что «положительным результатом работы в данном направлении будет снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности».

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Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют разработать план снижения тарифов в роуминге. Впервые с инициативой об отмене роуминга между двумя странами в конце июня 2017 года на проходившем в Москве Форуме регионов двух стран выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.