Авиабилеты легли на курс

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Очередная девальвация рубля приведет к подорожанию авиабилетов: в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет, по данным источников «Ъ», с текущих 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€ примерно до 68,5 руб./$ и 78 руб./€. На фоне падения рубля спрос на авиабилеты за рубеж вырос более чем на 30%. Но авиакомпании о корректировке своих тарифов говорят осторожно: резкое подорожание накануне низкого сезона может негативно сказаться на спросе.

В среду стоимость авиабилетов на международных направлениях может подорожать на 5−7% на фоне ослабления рубля, сообщили туристические сервисы Aviasales и OneTwoTrip. Речь идет о корректировке спецкурса IATA, который используется для определения рублевого эквивалента цен билетов иностранных авиакомпаний и российских перевозчиков, летающих за рубеж. Этот курс рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник и действует со среды. До вечера 14 августа курс IATA — 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€. Курс ЦБ на вторник — 68,2 руб./$ и 77,6 руб./€. С 15 августа курс IATA составит примерно 68,5 руб./$ и 78 руб./€, говорит источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

Падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов.

По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы в РФ выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа. Но на внутрироссийских направлениях скачков спроса нет, говорят в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%.

Но «билеты не подорожают ровно на 6,5%», как валюта, говорит PR-директор Aviasales Янис Дзенис. По его мнению, на тариф влияет и «множество других факторов: спрос на конкретное направление, загруженность самолета, акции и распродажи и так далее».

Источник «Ъ» в авиаотрасли объяснил, что, несмотря на значительную валютную составляющую расходов авиакомпаний (лизинг, топливо, техобслуживание), говорить о «прямолинейной зависимости курса рубля и тарифов было бы неверно».

«Основная масса билетов продана до ослабления рубля по старым тарифам», — говорит собеседник «Ъ». С конца 2017 года до августа валюта подорожала на 18,4%, но, по данным Росстата, стоимость перевозки пассажира в экономклассе в расчете на 1 тыс. км на международных и внутренних линиях выросла только на 2,5%, пояснил он. Источник «Ъ» добавил, что в низком сезоне «стоит ожидать небольшой коррекции цен», но компании постараются сохранить баланс занятости кресел и ценовой доступности в стремлении сохранить безубыточность.

В S7 сообщили, что не планируют повышать номинальные тарифы в евро, но стоимость в рублях изменится автоматически при пересчете курса IATA.

Но в компании заметили, что рост в рублевом выражении не компенсирует увеличение себестоимости на фоне «беспрецедентного роста стоимости авиатоплива, которое за последний год подорожало более чем на 40%». Источник «Ъ», близкий к «Аэрофлоту», сообщил, что тарифы скорректируются в среду, но не более чем по курсу IATA. Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков считает, что обвал рубля повлияет на цену билетов, поскольку более половины затрат авиакомпаний зависит от валютных курсов. Он добавил, что «увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен, что замедлит темпы роста или сократит рынок».

Девальвация отразится и на доходности туроператоров. Источник «Ъ» в туротрасли говорит, что большинство из них работают, прибавляя фиксированный процент к курсу ЦБ — обычно 2%. Но скачок курса сразу на 8% «слишком существенный»:

если оплата рейсов происходит по текущему курсу, то у туроператоров автоматически увеличиваются расходы, поскольку доплат с туристов нет. Поэтому ряд операторов стремятся выписывать авиабилеты в момент оплаты тура, отметил собеседник «Ъ». Советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил «РИА Новости», что спада в продажах туров, несмотря на ослабление рубля, сейчас нет, лишь небольшой процент туристов занял выжидательную позицию.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что, несмотря на негативный опыт предыдущих лет, авиакомпании по-прежнему работают по рискованной бизнес-модели, делая ставку только на рост рынка и наращивая провозные емкости. Но сейчас их настигло несколько крупных неприятностей: рост цен на керосин и курсовые разницы, которые сильно ударят по и без того большим издержкам. Эксперт считает, что продолжать стимулировать рынок низкой ценой и субсидировать пассажиров уже вряд ли получится, но и повышать цены при избытке емкостей трудно. Высок риск того, что единственным способом стерилизации избытка емкости может стать уход с рынка очередного участника, считает он.