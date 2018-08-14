Привычное дело: поведение российских автомобилистов изменилось

Автовладельцы стали пользоваться платными дорогами, свидетельствуют данные «Автодора». Еще они перестали бояться европротокола, осваивают каршеринг и электромобили. О новых привычках и предпочтениях автолюбителей — в материале портала iz.ru.

По данным аналитического агентства «Автостат», в среднем на 1000 жителей Российской Федерации приходится 293 автомобиля. Всего на 1 января 2018 года на территории страны насчитали 42,4 млн легковых автомобилей. Больше всего машин в Москве и Московской области — 3,71 и 2,62 млн. Далее следуют Краснодарский край (1,78 млн) и Санкт-Петербург (1,69 млн).

Ездят с транспондером.

«Автодор» зафиксировал увеличение проездов по платным трассам: 45,8 млн за полгода, что на 26% больше, чем в прошлом году. Рост в госкомпании объясняют не только увеличением трафика, но и вводом новых платных участков, например, скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях.

Выросла и популярность транспондеров — они позволяют воспользоваться системой скидок и сезонными акциями. Если в прошлом году каждый третий автомобиль использовал устройство бесконтактной оплаты, то сейчас — каждый второй.

Увлекаются цифровыми технологиями.

Растет популярность оформления легких ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД на место аварии. К середине 2018 года так оформляли 40% аварий. Популярности европротоколу добавило повышение лимитов выплат — с 50 до 100 тыс. рублей, а в Москве, Петербурге и их областях установлены безлимитные правила.

Процедура самостоятельного оформления в скором времени будет упрощена. Российский союз автостраховщиков запустил специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно зафиксировать ДТП и передать все данные непосредственно в базу АИС ОСАГО.

Выросла популярность электронных полисов ОСАГО — их проще приобрести и они лучше защищены от мошенников, нежели бумажные полисы. По данным Российского союза автостраховщиков, в I квартале 2018 года доля e-ОСАГО превысила 40% и продолжила расти.

Стали дисциплинированнее.

«Средний чек» за штраф ГИБДД сократился в этом году на 13% — до 521 рубля, сообщили «Известиям» в крупнейших банках, через которые автолюбители совершают платежи. Такую динамику объяснили практикой оплаты штрафа со скидкой 50% в течение 20 дней. Кроме того, эксперты отмечают, что выросла и самодисциплина водителей.

Это подтверждают и данные ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), на которые ссылается «Коммерсант», — количество эвакуированных на штрафстоянки автомобилей снижается, всё больше водителей соблюдает правила столичной парковки.

В то же время пьянство за рулем остается серьезной проблемой. По информации столичного отделения ГИБДД, количество нетрезвых водителей выросло. Всего инспекторы поймали 6770 нарушителей, по вине пьяных произошло 87 аварий и 13 человек погибли.

Предпочитают кроссоверы.

Примерно каждый пятый автомобиль в России — это внедорожник или кроссовер. Популярность таких автомобилей — общемировой тренд, кроме того, они хорошо приспособлены для российских условий. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса за семь месяцев, из 25 самых популярных автомобилей 13 — кроссоверы. У таких бестселлеров, как Lada Vesta и Kia Rio, появились более дорогие «внедорожные» версии с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.

Доля полноприводных версий в общих продажах кроссоверов и внедорожников превышает 70,5%. У производителей, которые предлагают машины с разным типом привода, четыре ведущих колеса в основном выбирают покупатели среднеразмерных и премиальных моделей. У компактных и массовых полный привод не так популярен за исключением Renault Duster (89,3%).

Покупают «Ладу» задорого.

Более дорогая и современная Lada Vesta легко обгоняет по продажам «Гранту», которая считается одним из самых доступных автомобилей в России — от 409 900 рублей. Тогда как «Веста» стоит минимум 584 900 рублей. Причем популярность набирают более дорогие «внедорожные» версии Cross, доступные как для седана, так и для универсала.

Из-за низкого спроса прекращено производство еще одной доступной модели Волжского автозавода — «Приоры». Последний экземпляр этой модели сошел с конвейера в июле.

Седан всё еще самый популярный тип кузова в России — 45% от общего количества. Тем не менее его доля в продажах новых автомобилей снижается.

Берут автомобиль в кредит.

Сейчас каждый второй автомобиль в России покупают в кредит — установило агентство «Автостат» совместно с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Во II квартале 2018 года объем выдачи автокредитов превысил докризисный уровень 2014 года: 208 тыс. против 205 тыс.

В России для стимулирования спроса запущены специальные программы с господдержкой, позволяющие возместить затраты на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%. Самыми популярными стали программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Господдержка будет действовать до конца 2020 года.

Интересуются электромобилями.

В России мало зарядок для электротранспорта, а из льгот для их владельцев — только бесплатная парковка. В прошлом году продажи новых электромобилей прибавили 30%, а подержанных — 70%. В количественном соотношении цифры невелики: за шесть месяцев 2018 года было продано 52 новых электромобиля, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Лидирует Tesla, но Nissan Leaf также пользуется спросом, благодаря этой модели растет рынок электромобилей с пробегом. В основном электромобили приобретают москвичи, далее следуют Приморский край и Санкт-Петербург. Сейчас в столице насчитывается 130 зарядных станций, и их число будет расти.

Привыкли экономить.

«Водитель в последние три-четыре года старается максимально оптимизировать свои затраты, придерживаясь принципа “цена-качество”. Если ранее клиенты могли включать какие-то дополнительные опции при покупке автомобиля и его обслуживании исходя из эмоциональной составляющей, престижа, то сейчас предпочтение отдается сугубо утилитарным функциям и базовым комплектациям», — рассказал порталу iz.ru директор «Авилон Ford» Михаил Жмаков.

При этом российские автолюбители не хотят выжимать сцепление — доля машин с «автоматами» растет. Даже покупатели бюджетных моделей Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris не экономят на этой опции.

Опросы, организованные агентством «Автостат» и сайтом Auto.Mail.ru, показали, что автовладельцы как на эксплуатации, так и на обслуживании уходят от дорогих официальных сервисов после окончания гарантии, реже заезжают на мойку, откладывают покупку зимних шин и аккумулятора, а также отказываются приобретать летнюю резину.

Не спешат менять машину.

По данным «Автостата», срок владения новым автомобилем за прошедшие 10 лет вырос на 60%. В 2017-м его среднее значение достигло 58 месяцев. В массовом сегменте машину меняют еще реже — каждые 58 месяцев, а в премиальном чаще — каждые 46 месяцев.

Автомобили с пробегом всё чаще приобретают через дилеров: в первом полугодии 2018 года через них было реализовано 250 тыс. машин, что на 32% больше, чем годом ранее. По данным руководителя проекта Data Exchange Данилы Пивоварова, в этом году дилеры впервые займут долю 10% от числа всех проданных в России автомобилей с пробегом.

Не против пересесть на такси и каршеринг.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Яндекс. Такси», каждый пятый опрошенный готов ограничить использование собственного автомобиля. В качестве главной причины указывают рост стоимости топлива. В качестве альтернативы автовладельцы рассматривают такси, общественный транспорт, метро. Еще 18% опрошенных отдали голоса каршерингу или автомобилю напрокат.