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04:43 (мск), источник: Известия

Почти 1 млрд рублей планируют выделить на поддержку лесопромышленников

Правительство решило продолжить поддержку лесопромышленников, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в апреле-мае 2018 года, узнали «Известия» из документов Министерства промышленности и торговли РФ.

Источник: Известия

Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно почти 1 млрд рублей. Ведомство планирует компенсировать до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей.

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Подобная льгота уже работала в 2014—2016 годах, теперь ведомство предлагает продлить ее на период с 2017 по 2019 год включительно. При этом субсидия будет направлена исключительно российским компаниям.

Как рассказал «Известиям» знакомый с инициативой источник в Минпромторге и подтвердил собеседник из ФАС, вероятно, лесопромышленники смогут получить компенсацию «ретроспективно» — за уже прошедший период 2017 года и первую половину 2018 года.

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22 декабря 2017© Ньюстюб
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