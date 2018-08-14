Почти 1 млрд рублей планируют выделить на поддержку лесопромышленников
Правительство решило продолжить поддержку лесопромышленников, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в
Правительство решило продолжить поддержку лесопромышленников, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в
Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно почти 1 млрд рублей. Ведомство планирует компенсировать до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей.
Подобная льгота уже работала в 2014—2016 годах, теперь ведомство предлагает продлить ее на период с 2017 по 2019 год включительно. При этом субсидия будет направлена исключительно российским компаниям.
Как рассказал «Известиям» знакомый с инициативой источник в Минпромторге и подтвердил собеседник из ФАС, вероятно, лесопромышленники смогут получить компенсацию «ретроспективно» — за уже прошедший период 2017 года и первую половину 2018 года.