Почти 1 млрд рублей планируют выделить на поддержку лесопромышленников

Источник: Известия

Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно почти 1 млрд рублей. Ведомство планирует компенсировать до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей.

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Подобная льгота уже работала в 2014—2016 годах, теперь ведомство предлагает продлить ее на период с 2017 по 2019 год включительно. При этом субсидия будет направлена исключительно российским компаниям.