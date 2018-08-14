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05:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Жилкомплекс «Твердохлебово» в Хабаровском районе оброс мусором

Владельцы квартир утверждают, что работники «управляйки» не убирают в подъездах домов, а за отходами приезжают раз в месяц.

Источник: Губерния онлайн

На свою управляющую компанию жалуются жильцы комплекса «Твердохлебово», расположенного в Хабаровском районе. По их словам, дома, строительство которых сопровождалось скандалами, теперь зарастают мусором. Коммунальщики заявляют, что людям следовало бы не обвинять их плохой работе, а оплатить счета — сейчас на домах висит многомиллионный долг, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что новый жилой комплекс «Твердохлебово» находится в селе Мирном. Строили его в основном для сирот. Сдать дома собирались еще в 2013 году, но в итоге застройщик завершил работы на четыре года позже. Между тем гендиректора ООО «Капитель», с которым краевой минстрой заключил госконтракты на строительство квартир, осудили за растрату бюджетных денег, а экс-глава министерства Андрей Попов получил реальный срок за превышение должностных полномочий.

По словам жительницы «Твердохлебово» Анны Гребенниковой, на этом проблемы с домами не закончились.

«С декабря у нас начались проблемы с управляющей компанией. Перед жильцами дома обязательства никто не исполняет: у нас не вывозится мусор, а если и вывозится, то раз в месяц, урны у нас не убираются, в штате нет ни дворников, ни уборщиков, то есть подъезды не убираются, газон не стрижется. Регулярно нам приходят счета за содержание и ремонт. Куда уходят платежи — непонятно», — рассказала Анна.

Жильцам приходится самостоятельно наводить порядок в подъездах и вкручивать там лампочки, хотя, как они считают, заниматься этим должна их управляющая компания «Спектр». В самой компании утверждают, что виноваты только частично, а проблемы с вывозом мусора и уборкой лестничных клеток начались только в июле-августе.

Как сообщила представитель УК «Спектр», договор на обслуживание домов в «Твердохлебово» уже закончился. Администрация Мирного объявила конкурс на выбор новой коммунальной организации, и его выиграла другая компания. С 1 августа она должна была взять заботу о домах на себя, но из-за проблем с лицензией не смогла этого сделать. «Спектру» пришлось продолжить работу.

«У нас получился кавардак. Мы [успели уволить] сантехника, электрика, дворника, уборщицу, и сейчас не можем никак набрать работников. Мусор мы вывозим своими силами», — отметила представитель УК «Спектр».

В управляющей компании также заявили, что многие жильцы «Твердохлебово» не платят за коммунальные услуги.

«У них 10 млн задолженность по четырем домам», — добавила представитель «управляйки».

Предположительно, новая управляющая компания придет в «Твердохлебово» в сентябре. Правда, местные жители уже подумывают о переезде, но желающих купить квартиры в этом районе мало.

«Продать квартиру сейчас практически невозможно за те же деньги, за которые мы ее приобрели. Я так полагаю, что все дело тут во мнении о доме, об этом микрорайоне. Никто не хочет здесь жить, потому что такой контингент и такая управляющая компания», — поделилась жительница «Твердохлебово» Анна Гребенникова.

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