Жилкомплекс «Твердохлебово» в Хабаровском районе оброс мусором
Владельцы квартир утверждают, что работники «управляйки» не убирают в подъездах домов, а за отходами приезжают раз в месяц.
Владельцы квартир утверждают, что работники «управляйки» не убирают в подъездах домов, а за отходами приезжают раз в месяц.
На свою управляющую компанию жалуются жильцы комплекса «Твердохлебово», расположенного в Хабаровском районе. По их словам, дома, строительство которых сопровождалось скандалами, теперь зарастают мусором. Коммунальщики заявляют, что людям следовало бы не обвинять их плохой работе, а оплатить счета — сейчас на домах висит многомиллионный долг, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что новый жилой комплекс «Твердохлебово» находится в селе Мирном. Строили его в основном для сирот. Сдать дома собирались еще в 2013 году, но в итоге застройщик завершил работы на четыре года позже. Между тем гендиректора ООО «Капитель», с которым краевой минстрой заключил госконтракты на строительство квартир, осудили за растрату бюджетных денег, а
По словам жительницы «Твердохлебово» Анны Гребенниковой, на этом проблемы с домами не закончились.
«С декабря у нас начались проблемы с управляющей компанией. Перед жильцами дома обязательства никто не исполняет: у нас не вывозится мусор, а если и вывозится, то раз в месяц, урны у нас не убираются, в штате нет ни дворников, ни уборщиков, то есть подъезды не убираются, газон не стрижется. Регулярно нам приходят счета за содержание и ремонт. Куда уходят платежи — непонятно», — рассказала Анна.
Жильцам приходится самостоятельно наводить порядок в подъездах и вкручивать там лампочки, хотя, как они считают, заниматься этим должна их управляющая компания «Спектр». В самой компании утверждают, что виноваты только частично, а проблемы с вывозом мусора и уборкой лестничных клеток начались только в
«У нас получился кавардак. Мы [успели уволить] сантехника, электрика, дворника, уборщицу, и сейчас не можем никак набрать работников. Мусор мы вывозим своими силами», — отметила представитель УК «Спектр».
В управляющей компании также заявили, что многие жильцы «Твердохлебово» не платят за коммунальные услуги.
«У них 10 млн задолженность по четырем домам», — добавила представитель «управляйки».
«Продать квартиру сейчас практически невозможно за те же деньги, за которые мы ее приобрели. Я так полагаю, что все дело тут во мнении о доме, об этом микрорайоне. Никто не хочет здесь жить, потому что такой контингент и такая управляющая компания», — поделилась жительница «Твердохлебово» Анна Гребенникова.