Среднемесячная зарплата казахстанца составляет более 157 тысяч тенге
На заседании Правительства РК кабмин рассмотрел
На заседании Правительства РК кабмин рассмотрел
По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, траектория движения экономического развития Казахстана сохраняет рост выше среднемировых темпов.
«При этом риски в мировой экономике увеличились, которые могут внести коррективы во внутренние экономические процессы. Рост ВВП по итогам
По его словам, инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне, с начала года она составила 2,7%, при этом годовая инфляция — 5,9%.
«На 1 августа текущего года международные резервы страны составили 87,7 млрд. долларов США, в том числе активы Национального фонда — 56,8 млрд. долларов США, Золотовалютные резервы — 30,9 млрд. долларов США», — добавил глава МНЭ РК.
Также Т. Сулейменов проинформировал, что на рынке труда сохраняется стабильность.
«С начала текущего года трудоустроено 297,1 тысяч человек. Уровень безработицы составил 4,9%. Заработная плата растет умеренными темпами. В
«В целом по росту ВВП мы пока не отклоняемся от заданного курса -4+. Тем не менее, с учетом ускорения роста ВВП во втором полугодии 2017 года имеется риск высокой базы. Таким образом, прошу всех заинтересованных госорганов держать на контроле ситуацию в отраслях экономики», — заключил министр.
Ксения Давыдова, Астана.