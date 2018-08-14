Среднемесячная зарплата казахстанца составляет более 157 тысяч тенге

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, траектория движения экономического развития Казахстана сохраняет рост выше среднемировых темпов.

«При этом риски в мировой экономике увеличились, которые могут внести коррективы во внутренние экономические процессы. Рост ВВП по итогам января-июля текущего года составил 4%. Основной импульс росту экономики оказали ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики», — сказал он.

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По его словам, инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне, с начала года она составила 2,7%, при этом годовая инфляция — 5,9%.

«На 1 августа текущего года международные резервы страны составили 87,7 млрд. долларов США, в том числе активы Национального фонда — 56,8 млрд. долларов США, Золотовалютные резервы — 30,9 млрд. долларов США», — добавил глава МНЭ РК.

Также Т. Сулейменов проинформировал, что на рынке труда сохраняется стабильность.

«С начала текущего года трудоустроено 297,1 тысяч человек. Уровень безработицы составил 4,9%. Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-июле текущего года. Среднемесячная зарплата составила 157,7 тысяч тенге и выросла в реальном выражении на 2,3%. Реальные денежные доходы в январе-июне текущего года выросли на 1%», — указал он.

«В целом по росту ВВП мы пока не отклоняемся от заданного курса -4+. Тем не менее, с учетом ускорения роста ВВП во втором полугодии 2017 года имеется риск высокой базы. Таким образом, прошу всех заинтересованных госорганов держать на контроле ситуацию в отраслях экономики», — заключил министр.