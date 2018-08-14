Нацбанк объяснил правительству, с чем связано ослабление тенге

К концу июля биржевой курс тенге составил 346,7 тенге за доллар, ослабнув с начала года на 4,3%. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков в ходе выступления на заседании правительства «Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 7 месяцев 2018 года».

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«Ослабление тенге в мае-июле текущего года связано, в первую очередь, с общим укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и оттоком капитала с развивающихся рынков на фоне повышения процентных ставок ФРС США. Общая тенденция на развивающихся рынках затронула и Казахстан. Объем нот Национального банка, находящихся у нерезидентов, снизился с максимального уровня 454 млрд тенге в марте до 158,5 млрд тенге в июле», — проинформировал Олег Смоляков.

По его словам, ситуация последних дней на внутреннем валютном рынке объясняется значительной волатильностью валют стран — основных торговых партнеров на фоне геополитической напряженности, протекционистской и санкционной политики США в отношении ряда стран. 13 августа курс тенге составил 363,22 тенге за доллар.