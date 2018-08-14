Нацбанк объяснил правительству, с чем связано ослабление тенге
За 7 месяцев 2018 года курс тенге к доллару изменялся в диапазоне 318,31−347,06 тенге за доллар.
За 7 месяцев 2018 года курс тенге к доллару изменялся в диапазоне 318,31−347,06 тенге за доллар.
К концу июля биржевой курс тенге составил 346,7 тенге за доллар, ослабнув с начала года на 4,3%. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков в ходе выступления на заседании правительства «Об итогах
«Ослабление тенге в
По его словам, ситуация последних дней на внутреннем валютном рынке объясняется значительной волатильностью валют стран — основных торговых партнеров на фоне геополитической напряженности, протекционистской и санкционной политики США в отношении ряда стран. 13 августа курс тенге составил 363,22 тенге за доллар.
«Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге», — подчеркнул заместитель председателя Нацбанка РК.