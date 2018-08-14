Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов для переработки мусора

Источник: AP 2018

Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов по переработке мусора. В мэрии Екатеринбурга уже наметили одну из площадок, где может появиться объект. Городские власти спешат успокоить горожан: новые заводы не будет доставлять неудобств, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».

Муороперерабатывающие заводы должны будут появиться в городах-спутниках Екатеринбурга. Об этом заявил замглавы мэрии уральской столицы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. Сейчас в одном из районов Екатеринбурга уже действует такой завод, за время существования он доказал свою эффективность. «На Широкой речке он уже существует, показал свою эффективность. Сегодня до 60% отходов вовлекаем обратно, возможно, по европейским меркам — до 80%», — прокомментировал представитель мэрии.

По словам Андрея Корюкова, Екатеринбургу и его городам-спутникам предстоит договориться о месте, где разместятся объекты. Одна из таких площадок уже была намечена. «Надо договориться с каждым городом, где будет выделена рекреационная зона, на которой мы бы все вместе создали новую площадку. Поселок Первомайский — место, где мы бы хотели совместно с Березовским и Верхней Пышмой разместить первый завод», — сообщил замглавы администрации.