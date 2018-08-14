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08:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов для переработки мусора

Городские власти уже наметили одну из площадок, где может появиться объект.

Источник: AP 2018

Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов по переработке мусора. В мэрии Екатеринбурга уже наметили одну из площадок, где может появиться объект. Городские власти спешат успокоить горожан: новые заводы не будет доставлять неудобств, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».

Муороперерабатывающие заводы должны будут появиться в городах-спутниках Екатеринбурга. Об этом заявил замглавы мэрии уральской столицы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. Сейчас в одном из районов Екатеринбурга уже действует такой завод, за время существования он доказал свою эффективность. «На Широкой речке он уже существует, показал свою эффективность. Сегодня до 60% отходов вовлекаем обратно, возможно, по европейским меркам — до 80%», — прокомментировал представитель мэрии.

По словам Андрея Корюкова, Екатеринбургу и его городам-спутникам предстоит договориться о месте, где разместятся объекты. Одна из таких площадок уже была намечена. «Надо договориться с каждым городом, где будет выделена рекреационная зона, на которой мы бы все вместе создали новую площадку. Поселок Первомайский — место, где мы бы хотели совместно с Березовским и Верхней Пышмой разместить первый завод», — сообщил замглавы администрации.

Вместе с тем представитель мэрии заметил, что горожанам не стоит беспокоиться, так как новые заводы по переработке мусора не будут создавать неудобств. «Бытует мнение, что это некое место или помещение, где сильно пахнет. Завод будущего не будет отличаться архитектурно от современных зданий и, скорее всего, он пахнуть не будет. Есть примеры Вены, там мусоросжигательный завод в центре города, есть примеры в Корее, где они находятся на окраине районов и не создают вреда экологии. Заводы, которые мы планируем строить, — нового поколения, новых технологий, они позволят не создавать неблагоприятных условий», — заявил Андрей Корюков.

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