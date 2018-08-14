Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов для переработки мусора
Городские власти уже наметили одну из площадок, где может появиться объект.
Городские власти уже наметили одну из площадок, где может появиться объект.
Вокруг Екатеринбурга появится пять заводов по переработке мусора. В мэрии Екатеринбурга уже наметили одну из площадок, где может появиться объект. Городские власти спешат успокоить горожан: новые заводы не будет доставлять неудобств, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».
Муороперерабатывающие заводы должны будут появиться в
По словам Андрея Корюкова, Екатеринбургу и его
Вместе с тем представитель мэрии заметил, что горожанам не стоит беспокоиться, так как новые заводы по переработке мусора не будут создавать неудобств. «Бытует мнение, что это некое место или помещение, где сильно пахнет. Завод будущего не будет отличаться архитектурно от современных зданий и, скорее всего, он пахнуть не будет. Есть примеры Вены, там мусоросжигательный завод в центре города, есть примеры в Корее, где они находятся на окраине районов и не создают вреда экологии. Заводы, которые мы планируем строить, — нового поколения, новых технологий, они позволят не создавать неблагоприятных условий», — заявил Андрей Корюков.