В Калининграде полиция нашла нарушения у торговцев арбузами и дынями

Всех, у кого не было специального разрешения и государственной регистрации на предпринимательскую деятельность, оштрафовали (сумма штрафа — от 500 до 2 000 рублей). Собранные материалы проверки направлены в Мировой суд для принятия решения по существу.

Еще четыре протокола составлено за торговлю в местах, не отведенных для организации розничных рынков. За это нарушители заплатят штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.