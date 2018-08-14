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11:22 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде полиция нашла нарушения у торговцев арбузами и дынями

Полицейские выявили, что на выезде из города, в конце Советского проспекта, непосредственно возле проезжей части установлены лотки, с которых осуществляется продажа бахчевых культур. Аналогичным образом организована торговля в двух торговых точках на улице Гайдара.

Всех, у кого не было специального разрешения и государственной регистрации на предпринимательскую деятельность, оштрафовали (сумма штрафа — от 500 до 2 000 рублей). Собранные материалы проверки направлены в Мировой суд для принятия решения по существу.

Еще четыре протокола составлено за торговлю в местах, не отведенных для организации розничных рынков. За это нарушители заплатят штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

«В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Важно знать, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы опасные для здоровья», — рассказали в МВД.

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