В Калининграде полиция нашла нарушения у торговцев арбузами и дынями

Всех, у кого не было специального разрешения и государственной регистрации на предпринимательскую деятельность, оштрафовали (сумма штрафа — от 500 до 2 000 рублей). Собранные материалы проверки направлены в Мировой суд для принятия решения по существу.
Еще четыре протокола составлено за торговлю в местах, не отведенных для организации розничных рынков. За это нарушители заплатят штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.
«В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Важно знать, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы опасные для здоровья», — рассказали в МВД.