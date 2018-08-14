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11:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

В четырех районах Волгограда дополнительно восстановят несколько улиц

В Советском, Тракторозаводском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда в 2018 году будут дополнительно восстановлены несколько улиц.

По данным пресс-службы городской администрации, ремонт пройдет на сэкономленные в ходе проведения конкурсных процедур 150 миллионов рублей.

В настоящее время уже объявлены аукционы на ремонт дорог по улице Симонова, от улицы Космонавтов до Землячки, Казахской. Готовится документация на электронные торги по улицам Пельше и Кропоткина. В пресс-службе отметили, что в перечень дорог, которые будут восстановлены дополнительно, вошли те улицы, где покрытие не ремонтировалось десятки лет. Оставить свой отзыв о реконструкции дорог можно на официальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети.

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