В четырех районах Волгограда дополнительно восстановят несколько улиц

В настоящее время уже объявлены аукционы на ремонт дорог по улице Симонова, от улицы Космонавтов до Землячки, Казахской. Готовится документация на электронные торги по улицам Пельше и Кропоткина. В пресс-службе отметили, что в перечень дорог, которые будут восстановлены дополнительно, вошли те улицы, где покрытие не ремонтировалось десятки лет. Оставить свой отзыв о реконструкции дорог можно на официальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети.