В четырех районах Волгограда дополнительно восстановят несколько улиц
В Советском, Тракторозаводском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда в 2018 году будут дополнительно восстановлены несколько улиц.
В Советском, Тракторозаводском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда в 2018 году будут дополнительно восстановлены несколько улиц.
По данным
В настоящее время уже объявлены аукционы на ремонт дорог по улице Симонова, от улицы Космонавтов до Землячки, Казахской. Готовится документация на электронные торги по улицам Пельше и Кропоткина. В