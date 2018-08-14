В Челябинской области изъяли из продажи 230 килограммов сладостей

Жители Челябинской области рисковали отравиться некачественными сладостями. К таким выводам пришли специалисты южноуральского управления Роспотребнадзора, которые проверили качество производства, хранения и транспортировки продукции более сотни компаний. Более чем в половине выявлены нарушения санитарных норм, а также законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. Из более чем двух тысяч отобранных проб кондитерских и хлебобулочных изделий, а также хлеба не соответствовали регламентам 16 проб хлебобулочной продукции по микробиологическим показателям, завышенной кислотности мякиша и массовой доле влаги в хлебе и 44 пробы кондитерских изделий по микробиологическим показателям, массовой доле жира и влаги. «Токсичных химических веществ, патогенной микрофлоры, генно-инженерно-модифицированных организмов и радиоактивных веществ в исследованных образцах кондитерских и хлебобулочных изделий не обнаружено», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области. В результате из продажи было изъято 227 килограммов кондитерских изделий и полцентнера хлебобулочной продукции. Было возбуждено 93 административных дела с суммой штрафа почти в 600 тысяч рублей.
«Кондитерские изделия с кремом относятся к наиболее опасным продуктам питания, способным вызвать пищевое отравление или кишечную инфекцию, так как содержат большую концентрацию углеводов, белков и прочих питательных ингредиентов, которые служат благоприятной средой для развития микроорганизмов и образования их токсинов. Во избежание отравлений кондитерской продукцией Роспотребнадзор рекомендует соблюдать необходимые меры профилактики», — добавили в ведомстве. В частности. Рекомендовать покупать продукцию в проверенных местах, смотреть на срок годности и целостность упаковки и хранить продукты в холодильнике.