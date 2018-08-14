На северном въезде в Волгоград полностью заменили асфальт и частично бордюры

Если раньше еще на границе с городом автомобилисты начали вспоминать войну, немцев и танки, которые, видимо, и оставили после себя все эти ямы, то теперь первое впечатление от Волгограда у водителей будет лучше. Дорогу от северной границы до Второй Продольной магистрали на Тракторном полностью отремонтировали. Во вторник, 14 августа, посмотреть на новенький асфальт на улице Шурухина приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Въезд в Волгоград по саратовскому направлению — один из ключевых объектов. Дорога очень загружена и находилась в ненадлежащем состоянии. Дорожная инфраструктура в Тракторозаводском районе была убитой — это проблема в целом Волгограда как транспортного узла федерального значения, — Бочаров объяснил, почему взялись именно за этот объект. Еще один въезд — со стороны улицы Героев Тулы — тоже в очереди на ремонт.

Шурухина сдали быстро — на полтора месяца раньше срока. При этом власти уверяют, что на качестве это не сказалось — работы на каждом этапе контролировались не только специалистами и лабораториями. Постучать каблуком по асфальту с важным видом приезжали депутаты и общественники. В общем, все дружно следили, чтобы деньги ушли именно на ремонт дороги, и чтобы строили хорошо.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации области, за два месяца реконструкции на Шурухина сняли старый асфальт и уложили два новых: выравнивающий и финишный, из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками для прочности. Бордюры вдоль дороги частично починили, частично заменили на новые. Кстати, на ремонте этой двухполосной дороги даже удалось сэкономить денег. 3 оставшихся миллиона пойдут на ремонт других улиц.

— Если в северной части транспортный поток потоки делят улицы Героев Тулы и Шурухина, то по ростовскому направлению необходимо принимать решение не только о ремонте, но и расширении дорожного полотна до четырех полос. Мы должны сделать въезд в город более свободным, уменьшить пробки и увеличить скорость транспортного потока, — заявил губернатор. Для разгрузки дороги там планируют сделать и спецплощадки для большегрузов.