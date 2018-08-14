Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квитко надела брюки-стринги и шокировала фанатов
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Вы знаете только одну из двух правд: Тетя Соколовского о разводе
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на пляжах
«Стыдно, злобно и некрасиво»: Вайкуле о реакции на речь про Крым
«Свадьба была скромная»: Поклонская вышла замуж
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На северном въезде в Волгоград полностью заменили асфальт и частично бордюры

7 километров дороги на улице Шурухина отремонтировали на полтора месяца раньше.

Если раньше еще на границе с городом автомобилисты начали вспоминать войну, немцев и танки, которые, видимо, и оставили после себя все эти ямы, то теперь первое впечатление от Волгограда у водителей будет лучше. Дорогу от северной границы до Второй Продольной магистрали на Тракторном полностью отремонтировали. Во вторник, 14 августа, посмотреть на новенький асфальт на улице Шурухина приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Въезд в Волгоград по саратовскому направлению — один из ключевых объектов. Дорога очень загружена и находилась в ненадлежащем состоянии. Дорожная инфраструктура в Тракторозаводском районе была убитой — это проблема в целом Волгограда как транспортного узла федерального значения, — Бочаров объяснил, почему взялись именно за этот объект. Еще один въезд — со стороны улицы Героев Тулы — тоже в очереди на ремонт.

Шурухина сдали быстро — на полтора месяца раньше срока. При этом власти уверяют, что на качестве это не сказалось — работы на каждом этапе контролировались не только специалистами и лабораториями. Постучать каблуком по асфальту с важным видом приезжали депутаты и общественники. В общем, все дружно следили, чтобы деньги ушли именно на ремонт дороги, и чтобы строили хорошо.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации области, за два месяца реконструкции на Шурухина сняли старый асфальт и уложили два новых: выравнивающий и финишный, из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками для прочности. Бордюры вдоль дороги частично починили, частично заменили на новые. Кстати, на ремонте этой двухполосной дороги даже удалось сэкономить денег. 3 оставшихся миллиона пойдут на ремонт других улиц.

— Если в северной части транспортный поток потоки делят улицы Героев Тулы и Шурухина, то по ростовскому направлению необходимо принимать решение не только о ремонте, но и расширении дорожного полотна до четырех полос. Мы должны сделать въезд в город более свободным, уменьшить пробки и увеличить скорость транспортного потока, — заявил губернатор. Для разгрузки дороги там планируют сделать и спецплощадки для большегрузов.

Улицу Шурухина отремонтировали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2018 году в Волгоградской области приведут в порядок 250 километров дорог. 44 километра магистралей построят с нуля.

Все новости региона
 «Мисс Россия-2004» родила дочь бывшему мужу Седоковой
Ани Лорак впервые обратилась к поклонникам после новости об изменах мужа
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Победа над макаронами: проблема Фейнмана решена спустя полвека
Подводные снимки фридайверов стали искусством
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь