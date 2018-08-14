Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Дизайн Рус»

Встреча была организована в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.
Компания «Дизайн Рус» является резидентом особой экономической зоны «Алабуга». Это крупный производитель пластмассовых плит, полос, труб из полипропилена и полиэтилена, а также профилей. Дочернее предприятие крупной турецкой компании «Дизайн Групп» открылось на территории индустриального парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» в ноябре 2015 года.
Мощность производства составляет 23,3 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект равняются 17 млн долларов. Созданы 88 рабочих мест.