Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Дизайн Рус»

Компания «Дизайн Рус» является резидентом особой экономической зоны «Алабуга». Это крупный производитель пластмассовых плит, полос, труб из полипропилена и полиэтилена, а также профилей. Дочернее предприятие крупной турецкой компании «Дизайн Групп» открылось на территории индустриального парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» в ноябре 2015 года.