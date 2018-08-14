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14:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за экологический налог предлагает Минфин?

Министерство финансов предлагает ввести налог за негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующую главу «Экологический налог» ведомство предлагает внести в Налоговый кодекс РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Кого коснется новый закон?

Физических лиц он не затронет. Налогоплательщиками будут организации, в том числе ИП, осуществляющие на территории страны, континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную или иную деятельность, которая оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Что может измениться?

Минфин предлагает заменить ранее утвержденную плату за выбросы, загрязняющие окружающую среду, на новый налог, поскольку этот платеж «обладает признаками налога». Ведомство намерено ввести фиксированные налоговые ставки за выбросы в воздух, сброс сточных вод, хранение и захоронение отходов.

В Минфине объяснили такое решение низкой эффективностью взимания платежей за выбросы в окружающую среду, она привела к финансированию экологических госпрограмм за счет других доходов бюджета. Введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления, уверены в министерстве.

Когда поправки могут вступить в силу?

Если они будут утверждены, то экологический налог введут с 1 января 2020 года.

Какие ставки будут установлены за выбросы в атмосферный воздух?

В документе прописаны налоговые ставки по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

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Так, например, за выброс тонны диоксида азота в атмосферный воздух платежная ставка будет установлена в размере 138 рублей. За загрязнение воздуха водородом фосфористым (фосфин) придется заплатить почти 5,5 тысяч рублей. За негативное воздействие на окружающую среду водородом цианистым установлена плата в размере 547 рублей.

Тяжеловесами в этой таблице оказались диоксины (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны), анилин (аминобензол, фениаламин), берилий, бензапирен. Плата за их выброс в окружающую среду варьируется от 1,9 млн до 13,4 млрд рублей.

Согласно проекту документа, налогоплательщик может снизить сумму налога, если за налоговый период проведет мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Для этого он должен предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие расходы на финансирование таких мероприятий.

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