Новая валюта и рыночный бензин

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал два новых решения, способных повлиять на кризис в стране. По его словам, Венесуэла готовится перейти на рыночную стоимость бензина для борьбы с его контрабандой, потери от которой оцениваются в $18 млрд. Кроме того, с 20 августа все расчеты государственной нефтяной компании PDVSA будут производиться в криптовалюте петро. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало сокращение добычи нефти в Венесуэле на несколько сотен тысяч баррелей в сутки до конца года.

Как сообщил в эфире государственного телевидения Николас Мадуро, Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина. При этом граждане будут поддержаны системой субсидий с прогрессивной шкалой в течение трех лет. Для предоставления субсидий в стране проведут перепись транспортных средств. Переход на рыночную стоимость бензина должен остановить его контрабанду. Потери Венесуэлы от контрабанды бензина в соседние страны оцениваются в $18 млрд.

С 20 августа в стране начнется деноминация: боливар потеряет пять нулей, суверенный боливар будет привязан к петро.

Стоимость одной единицы петро приравнена к цене барреля нефти, добываемой в стране.

Кроме того, согласно заявлению президента, уже с 20 августа все расчеты государственной нефтяной компании PDVSA будут производиться в петро. Система зарплат также будет привязана к петро. «Это фундаментальное изменение монетарной модели страны», — сообщил Николас Мадуро в ходе выступления по телевидению.

Таким образом, уже со следующего понедельника в стране будут две валюты — боливар и выпущенная 20 февраля обеспеченная нефтью криптовалюта петро.

По словам господина Мадуро, старые деньги остаются до их исчезновения, ЦБ начнет публиковать котировку привязки боливара к петро ежедневно. Для ввода в обращение новой валюты 20 августа в Венесуэле объявлен выходной день.

Напомним, кризис в Венесуэле длится уже несколько лет. По прогнозу МВФ, гиперинфляция к концу года может достигнуть 1 млн %, ВВП снизится на 18%. По итогам же июля инфляция составила 82 700% в годовом исчислении. Весной МЭА фиксировало резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле, которое, по прогнозам агентства, может продолжиться еще на несколько сотен тысяч баррелей нефти в сутки до конца года.