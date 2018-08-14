Доллар и евро подешевели почти на 1 рубль

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник на торгах Московской биржи рубль начал укрепляться. К 13:05 мск доллар подешевел на 98 коп. до 66,82 руб., евро — на 1,13 руб. до 76,2 руб.

В понедельник доллар впервые за два года превысил отметку в 68 руб. Падение курса рубля спровоцировала ситуация в Турции. После того как США объявили об увеличении для Турции импортных пошлин на алюминий и сталь в два раза, турецкая лира подешевела на 16%.

Рост рубля во вторник — следствие естественной волатильности, говорит начальник департамента УК «Капитал» Ренат Малин.

После первого шока обстановка в Турции стала немного спокойнее, поэтому и рубль, следующий за турецкой лирой, начал укрепляться. Ренат Малин эксперт

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Турецкий рынок отреагировал на заявления США чрезмерной распродажей, сейчас же инвесторы взяли паузу и стали более трезво оценивать лиру, согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Вчера рубль был перепродан, подчеркивает он: 65−66 руб. за доллар — это более справедливый курс в текущих условиях.

Однако о стабилизации пока говорить рано, необходимо следить за действиями турецкого правительства, отмечает Малин. Риски новой волны распродаж на развивающихся рынках остаются, говорит Тихомиров. «Предсказать, как именно будут развиваться события, сложно, но понятно, что взаимоотношения Турции и США продолжат влиять и на рубль как на одну из развивающихся валют», — считает он.