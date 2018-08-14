Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Северному потоку – 2» нашли замену подешевле
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:52 (мск), источник: Ведомости

Доллар и евро подешевели почти на 1 рубль

Российская валюта укрепляется вслед за турецкой лирой.

ЦБ: $ 66.7535   -1.47 € 76.2325   -1.42 ММВБ: $ 66.6400   -1.16 € 75.9375   -1.39
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник на торгах Московской биржи рубль начал укрепляться. К 13:05 мск доллар подешевел на 98 коп. до 66,82 руб., евро — на 1,13 руб. до 76,2 руб.

В понедельник доллар впервые за два года превысил отметку в 68 руб. Падение курса рубля спровоцировала ситуация в Турции. После того как США объявили об увеличении для Турции импортных пошлин на алюминий и сталь в два раза, турецкая лира подешевела на 16%.

Рост рубля во вторник — следствие естественной волатильности, говорит начальник департамента УК «Капитал» Ренат Малин.

После первого шока обстановка в Турции стала немного спокойнее, поэтому и рубль, следующий за турецкой лирой, начал укрепляться.
Ренат Малин
эксперт
Читайте также
Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции

Турецкий рынок отреагировал на заявления США чрезмерной распродажей, сейчас же инвесторы взяли паузу и стали более трезво оценивать лиру, согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Вчера рубль был перепродан, подчеркивает он: 65−66 руб. за доллар — это более справедливый курс в текущих условиях.

Однако о стабилизации пока говорить рано, необходимо следить за действиями турецкого правительства, отмечает Малин. Риски новой волны распродаж на развивающихся рынках остаются, говорит Тихомиров. «Предсказать, как именно будут развиваться события, сложно, но понятно, что взаимоотношения Турции и США продолжат влиять и на рубль как на одну из развивающихся валют», — считает он.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 Новый терминал «Шереметьево» свяжут с Москвой за 12 млрд рублей
Как «Росгосстрах» и «Открытие холдинг» запутались в долгах
Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи
«За Ленина, за Сталина»: как на Украине хранят портреты вождей
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь