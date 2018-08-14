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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Крупные банки уязвимы в случае кризиса

Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения.

Источник: Reuters

Рейтинговое агентство Fitch изучило потенциально проблемные кредиты 20 крупных банков, согласно новому международному стандарту финансовой отчетности. Значительный объем кредитов неудовлетворительного качества, не покрытых резервами, есть у Абсолют-банка, «Зенита», ВТБ, «Санкт-Петербурга», Сбербанка и Альфа-банка. В случае кризиса банкам, вероятно, придется наращивать резервы по этим активам, что ударит по прибыли, а при плохом раскладе и по капиталу. Сами кредитные организации более оптимистичны, возлагая надежду на заложенное заемщиками имущество.

Российские банки в первом квартале впервые отчитались по МСФО 9, согласно которому выданные ими кредиты могут быть отнесены к трем стадиям качества: первой (хорошие кредиты), второй (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и третьей (обесцененные). Отнесение кредитов к третьей стадии, по мнению Fitch, является более точным показателем рисков банков, чем широко распространенный показатель NPL. Последний показывает лишь кредиты с просрочкой более 90 дней, а кредиты третьей стадии включают также обесцененные реструктурированные и другие рисковые кредиты.

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Показатель кредитов третьей стадии оказался у российских банков в среднем вдвое выше, чем соответствующий показатель NPL. В частности, такая ситуация наблюдается у Сбербанка и ВТБ. Однако у ряда банков — в три раза (Газпромбанк, Альфа-банк), а у Московского кредитного банка — в пять раз больше. Примечательно, что у розничных банков и «дочек» иностранных банков показатель кредитов третьей стадии лишь немногим выше уровня NPL, что «отражает более консервативный подход этих банков к отражению проблем».

В среднем кредиты третьей стадии составляют 11% от валовых кредитов. При этом они оказались хорошо зарезервированными (на уровне 66%). Однако у ряда банков покрытие этих кредитов оказалось ниже, чем у конкурентов: у МКБ они зарезервированы на 46%, у ВТБ — на 45%, у Альфа-банка — лишь на 30%.

Доля кредитов второй стадии, которые подразумевают существенное увеличение кредитного риска, составила в среднем около 8%. У банка «Санкт-Петербург» их доля составила 13%, у Абсолют-банка — 16%, а у «Зенита» — 33%. Резервами такие кредиты покрыты в среднем лишь на 9%, что, по мнению рейтингового агентства, является низким уровнем с учетом российских реалий, в том числе нестабильной экономики, риска неликвидности залогового обеспечения и в целом сложного процесса его взыскания.

В итоге рейтинговое агентство назвало банки, у которых суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий превышают 50% от капитала. Так, у Абсолют-банка этот показатель равен 539%, у «Зенита» — 189%, ВТБ — 95%, «Санкт-Петербурга» — 76%, Сбербанка — 64%, Альфа-банка — 61%.

Fitch также провело стресс-тест, «сравнимый с банковским кризисом 2014 года в России», подразумевающий рост резервных отчислений. Он показал, что большинству банков хватит одного года, чтобы покрыть стрессовые убытки. Но Абсолют-банку, ВТБ и Газпромбанку может потребоваться больше двух лет, чтобы нарастить резервы, что делает их более подверженными риску. Россельхозбанк агентство тоже отнесло к числу уязвимых. Однако оно ожидает, что госбанки получат помощь со стороны властей в случае серьезного стресса.

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Абсолют-банк, который, по оценке Fitch, оказался наиболее уязвимым, заявил, что не согласен с методикой: в ней сравниваются банки разных размеров, частные кредитные организации с крупными госбанками, не учитывается то обстоятельство, являются ли они санаторами других банков. По оценкам Абсолют-банка, если из МСФО исключить показатели Балтинвестбанка, финансовым оздоровлением которого он занимается, то отношение кредитов второй и третьей стадий к капиталу у него было бы на уровне ВТБ. Кроме того, достаточность капитала банка вырастет до конца августа за счет уже зарегистрированной эмиссии в размере 6 млрд руб.

В ВТБ назвали исследование некорректным, так как оно «не учитывает многих особенностей отдельных финансовых организаций и применяет слишком общий подход». Резервирование кредитов третьей стадии на уровне ниже рынка в ВТБ объяснили неоднородностью кредитов, отнесенных банком в указанную категорию: примерно половину кредитов этой стадии составляют работающие, но реструктуризированные кредиты. В частности, к ним относятся кредиты крупным российским компаниям, испытывавшим трудности в период кризиса в 2014—2015 годах, но при этом стабильно функционирующим в настоящее время. Также банк отметил, что во второй и третьей стадиях находится значительный объем кредитов, имеющих хорошую структуру обеспечения.

Сбербанк считает, что проведенный Fitch анализ в целом корректно отражает разницу между общепринятым показателем NPL и проблемной задолженностью, которая может включать непросроченные кредиты. Однако в банке отметили, что критерии отнесения кредитов ко второй и третьей стадиям четко не сформулированы в МСФО, поэтому разница между NPL и проблемной задолженностью может для разных банков весьма сильно отличаться. В Сбербанке также заявили, что уже давно раскрывают в отчетности информацию о проблемных реструктуризациях, которая давала пользователям информацию о величине кредитного портфеля с высоким кредитным риском. По мнению Сбербанка, этот портфель консервативно зарезервирован, если учитывать залоги.

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Альфа-банк заявил, что считает себя консервативным в плане признания кредитов проблемными и создания резервов, отметив, что показатель NPL у него один из самых низких на рынке (про кредиты второй и третьей стадий он не ответил). По словам кредитной организации, она имеет успешный опыт урегулирования проблемной задолженности и взыскания залогового имущества.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина согласна с коллегами из Fitch, что банкам целесообразно наращивать уровень резервирования начиная уже со второй стадии во избежание существенного единовременного негативного эффекта на капитал в будущем. По ее словам, кредиты второй стадии в МСФО 9 схожи с кредитами третьей категории качества по РСБУ, которые должны быть зарезервированы минимум на 21%. Кредиты второй стадии у представленной в исследовании выборки банков при этом в среднем покрыты резервами примерно в два раза хуже. По ее словам, банки обычно стараются усилить залоговое обеспечение именно по заемщикам с финансовым положением ниже среднего. Однако ЦБ недавно создал специальную службу по оценке ликвидности залогов, что «создает риски существенного доначисления резервов для банков, активно уменьшающих резервы за счет обеспечения».

Виталий Солдатских

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