Крупные банки уязвимы в случае кризиса
Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения.
Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения.
Рейтинговое агентство Fitch изучило потенциально проблемные кредиты 20 крупных банков, согласно новому международному стандарту финансовой отчетности. Значительный объем кредитов неудовлетворительного качества, не покрытых резервами, есть у
Российские банки в первом квартале впервые отчитались по МСФО 9, согласно которому выданные ими кредиты могут быть отнесены к трем стадиям качества: первой (хорошие кредиты), второй (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и третьей (обесцененные). Отнесение кредитов к третьей стадии, по мнению Fitch, является более точным показателем рисков банков, чем широко распространенный показатель NPL. Последний показывает лишь кредиты с просрочкой более 90 дней, а кредиты третьей стадии включают также обесцененные реструктурированные и другие рисковые кредиты.
Показатель кредитов третьей стадии оказался у российских банков в среднем вдвое выше, чем соответствующий показатель NPL. В частности, такая ситуация наблюдается у Сбербанка и ВТБ. Однако у ряда банков — в три раза (Газпромбанк, Альфа-банк), а у Московского кредитного банка — в пять раз больше. Примечательно, что у розничных банков и «дочек» иностранных банков показатель кредитов третьей стадии лишь немногим выше уровня NPL, что «отражает более консервативный подход этих банков к отражению проблем».
В среднем кредиты третьей стадии составляют 11% от валовых кредитов. При этом они оказались хорошо зарезервированными (на уровне 66%). Однако у ряда банков покрытие этих кредитов оказалось ниже, чем у конкурентов: у МКБ они зарезервированы на 46%, у ВТБ — на 45%, у
Доля кредитов второй стадии, которые подразумевают существенное увеличение кредитного риска, составила в среднем около 8%. У банка «Санкт-Петербург» их доля составила 13%, у
Fitch также провело
В ВТБ назвали исследование некорректным, так как оно «не учитывает многих особенностей отдельных финансовых организаций и применяет слишком общий подход». Резервирование кредитов третьей стадии на уровне ниже рынка в ВТБ объяснили неоднородностью кредитов, отнесенных банком в указанную категорию: примерно половину кредитов этой стадии составляют работающие, но реструктуризированные кредиты. В частности, к ним относятся кредиты крупным российским компаниям, испытывавшим трудности в период кризиса в 2014—2015 годах, но при этом стабильно функционирующим в настоящее время. Также банк отметил, что во второй и третьей стадиях находится значительный объем кредитов, имеющих хорошую структуру обеспечения.
Сбербанк считает, что проведенный Fitch анализ в целом корректно отражает разницу между общепринятым показателем NPL и проблемной задолженностью, которая может включать непросроченные кредиты. Однако в банке отметили, что критерии отнесения кредитов ко второй и третьей стадиям четко не сформулированы в МСФО, поэтому разница между NPL и проблемной задолженностью может для разных банков весьма сильно отличаться. В Сбербанке также заявили, что уже давно раскрывают в отчетности информацию о проблемных реструктуризациях, которая давала пользователям информацию о величине кредитного портфеля с высоким кредитным риском. По мнению Сбербанка, этот портфель консервативно зарезервирован, если учитывать залоги.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина согласна с коллегами из Fitch, что банкам целесообразно наращивать уровень резервирования начиная уже со второй стадии во избежание существенного единовременного негативного эффекта на капитал в будущем. По ее словам, кредиты второй стадии в МСФО 9 схожи с кредитами третьей категории качества по РСБУ, которые должны быть зарезервированы минимум на 21%. Кредиты второй стадии у представленной в исследовании выборки банков при этом в среднем покрыты резервами примерно в два раза хуже. По ее словам, банки обычно стараются усилить залоговое обеспечение именно по заемщикам с финансовым положением ниже среднего. Однако ЦБ недавно создал специальную службу по оценке ликвидности залогов, что «создает риски существенного доначисления резервов для банков, активно уменьшающих резервы за счет обеспечения».
Виталий Солдатских