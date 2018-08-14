В Татарстане ущерб от засухи подсчитают после завершения уборочной кампании

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ущерб от засухи будет подсчитан после завершения уборочной кампании. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Ущерб сможем посчитать только после завершения уборки. Нужно будет сравнить разницу между урожайностью, на которую ориентировались и закладывали финансовые средства, и тем, сколько по факту собрали урожая», — сказал спикер.

Глава Минсельхозпрода РТ напомнил, что режим чрезвычайной ситуации был введен в 21 регионе России, включая Татарстан.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики из-за атмосферной и почвенной засухи. Это те районы, где у нас за три месяца выпало менее 70 мм осадков. Среднемноголетний показатель составляет 170 мм», — отметил он.

Наименьшее количество осадков выпало в Тетюшском (40,5 мм), Спасском (51,1 мм), Буинском (56,5 мм), Алькеевском (60 мм), Нижнекамском (61,1 мм), Бавлинском (62 мм) и Апастовском (67 мм) районах.