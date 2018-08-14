В Татарстане ущерб от засухи подсчитают после завершения уборочной кампании
Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики
Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики
(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ущерб от засухи будет подсчитан после завершения уборочной кампании. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
«Ущерб сможем посчитать только после завершения уборки. Нужно будет сравнить разницу между урожайностью, на которую ориентировались и закладывали финансовые средства, и тем, сколько по факту собрали урожая», — сказал спикер.
«Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики
Наименьшее количество осадков выпало в Тетюшском (40,5 мм), Спасском (51,1 мм), Буинском (56,5 мм), Алькеевском (60 мм), Нижнекамском (61,1 мм), Бавлинском (62 мм) и Апастовском (67 мм) районах.
«Думаю, расширения зоны, где введен режим чрезвычайной ситуации, не будет, поскольку прошедшие на прошлой неделе дожди смягчили состояние почвы. И нет смысла вносить дополнительные изменения в распоряжение», — заключил Марат Ахметов.