Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ротшильд предсказал конец существующего мира
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
76-летняя Терехова уже никого не узнает и почти не говорит - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане ущерб от засухи подсчитают после завершения уборочной кампании

Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики из-за засухи.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ущерб от засухи будет подсчитан после завершения уборочной кампании. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Ущерб сможем посчитать только после завершения уборки. Нужно будет сравнить разницу между урожайностью, на которую ориентировались и закладывали финансовые средства, и тем, сколько по факту собрали урожая», — сказал спикер.

Глава Минсельхозпрода РТ напомнил, что режим чрезвычайной ситуации был введен в 21 регионе России, включая Татарстан.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 районах республики из-за атмосферной и почвенной засухи. Это те районы, где у нас за три месяца выпало менее 70 мм осадков. Среднемноголетний показатель составляет 170 мм», — отметил он.

Наименьшее количество осадков выпало в Тетюшском (40,5 мм), Спасском (51,1 мм), Буинском (56,5 мм), Алькеевском (60 мм), Нижнекамском (61,1 мм), Бавлинском (62 мм) и Апастовском (67 мм) районах.

«Думаю, расширения зоны, где введен режим чрезвычайной ситуации, не будет, поскольку прошедшие на прошлой неделе дожди смягчили состояние почвы. И нет смысла вносить дополнительные изменения в распоряжение», — заключил Марат Ахметов.

Все новости региона
Президент РТ рекомендовал аграриям Тетюшского района активнее развивать животноводство
Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи
«За Ленина, за Сталина»: как на Украине хранят портреты вождей
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь