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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Поставщики энергии поддержали двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний поддерживает предложение Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Наталья Невмержицкая.

Источник: РИА Новости

«Мы поддерживаем предложение Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов. С 1 января ресурсоснабжающие организации, оказывающие услуги населению по регулируемым ценам и тарифам, будут должны уплатить повышенную ставку НДС, не имея возможности учесть эту ставку в расчетах с потребителями», — сказала Невмержицкая.

Как ранее сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, ведомство предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Первый этап должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учетом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведен с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

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Как пояснила глава ассоциации, сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков в структуре выручки занимает не более 5%, а сама выручка распределяется в виде платежей на оптовый рынок и за услуги по передачи электроэнергии. «Разрыв в платежах по НДС приведет либо к увеличению неплатежей на оптовый рынок и/или за услуги по передаче, либо к последующему увеличению стоимости электроэнергии из-за необходимости привлечения кредитов для поддержания финансовой устойчивости», — заявила Невмержицкая.

Ранее в пресс-службе МЭР агентству сообщали, что министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значение инфляции 4%, которого придерживается Банк России. Согласно прогнозу Минэкономразвития, который министерство планирует пересмотреть к осени, инфляция в РФ в 2019 году составит 4,3%.

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