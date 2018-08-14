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17:01 (мск), источник: Ведомости

Россия выдала все разрешения для строительства «Северного потока — 2»

Проектная компания Nord Stream 2 AG, оператор экспортного газопровода «Северный поток — 2», получила все разрешения для строительства российского участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении уточняется, что последнее необходимое разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России компания получила 14 августа. Соответствующее разрешение компании выдал Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Действие разрешение распространяется на участок газопровода длиной 114 км.

Ранее разрешение на строительство газопровода «Северный поток 2» в России выдал Минстрой. Пресс-служба компании уточняет, что на сегодняшний день оператор «Северного потока — 2» получил все разрешения, которые требовались для строительства российского участка газопровода.

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Помимо России, оператор газопровода получил разрешения на его строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Разрешение не дала только Дания. Из-за этого компания стала искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран допускал, что газопровод может сильнее отклониться от датского острова Борнхольм, чтобы избежать территориальных вод Дании. 10 августа Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для «Северного потока — 2».

Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом Nord Stream 2 AG подчеркивала, что не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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