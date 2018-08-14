Россия выдала все разрешения для строительства «Северного потока — 2»

Источник: РИА "Новости"

В сообщении уточняется, что последнее необходимое разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России компания получила 14 августа. Соответствующее разрешение компании выдал Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Действие разрешение распространяется на участок газопровода длиной 114 км.

Ранее разрешение на строительство газопровода «Северный поток 2» в России выдал Минстрой. Пресс-служба компании уточняет, что на сегодняшний день оператор «Северного потока — 2» получил все разрешения, которые требовались для строительства российского участка газопровода.

Помимо России, оператор газопровода получил разрешения на его строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Разрешение не дала только Дания. Из-за этого компания стала искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран допускал, что газопровод может сильнее отклониться от датского острова Борнхольм, чтобы избежать территориальных вод Дании. 10 августа Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для «Северного потока — 2».