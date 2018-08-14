Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Санкции США: как долларовая заморозка сломает Россию - эксперт
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Сергей Шнуров сменил имидж
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
СМИ: Заслуженные мастерицы спорта - посмотрите, что они делают
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Миллиардер ответил на предложение помощника Путина анекдотом
Лукашенко: россияне ведут себя варварски с нами
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
8Звездный дождь
18:18 (мск), источник: Ведомости

В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Японская компания Fujikura решила закрыть в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития республики. Предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», — уточняется в сообщении.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 г. Выпуск кабелей осуществлялся на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.

 Новый терминал «Шереметьево» свяжут с Москвой за 12 млрд рублей
Как «Росгосстрах» и «Открытие холдинг» запутались в долгах
Власти назвали вероятные причины обрушения моста в Генуе
Осужденный за детскую порнографию изымал детей у норвежек
Ученые: следующая пятилетка будет рекордно жаркой
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
«Спартак» назвал стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Лукашенко устроил разнос проштрафившимся чиновникам
Мария Кюри возглавила список 100 женщин, изменивших мир
Спорт
«Милан» решил не вести переговоров о переходе Квинси Промеса «Спартак» якобы требовал за полузащитника не менее € 25 млн
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь