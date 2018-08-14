В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», — уточняется в сообщении.