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19:05 (мск), источник: ТАСС

Минтранс: авиакеросин может подорожать на 30% по итогам 2018 года

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на авиатопливо, чтобы не допустить удорожания билетов.

Источник: РИА "Новости"

По итогам 2018 года стоимость топлива может вырасти на 30%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд рублей, возместить предлагается 22,5 млрд рублей.

«Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин, — рассказал Дитрих. — Предполагается, что [дополнительные расходы авиакомпаний могут составить] до 50 млрд рублей, мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд рублей. Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе».

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