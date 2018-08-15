Рубль оперся на лиру
После четырех дней непрерывного роста на российском рынке вчера доллар начал терять завоеванные позиции.
После четырех дней непрерывного роста на российском рынке вчера доллар начал терять завоеванные позиции.
Уже при открытии биржевых торгов курс американской валюты опустился ниже уровня 67 руб./$, а по итогам основной сессии он закрылся на отметке 66,47 руб./$, что на 1,33 руб. ниже закрытия понедельника. Ослабила позиции и европейская валюта. По итогам торгов вторника курс евро остановился на отметке 75,44 руб./€, снизившись за день на 1,87 руб. Укрепление рубля обозначилось еще в понедельник, после сообщений о том, что ЦБ прекратил покупку валюты для Минфина. Но слабость турецкой лиры сказалась и на российской валюте. Вчера же лира смогла восстановить часть утраченных позиций, поддержав тем самым спрос на валюты и других развивающихся стран.
Участники рынка не исключают продолжения укрепления рубля, хотя и несильного. «Для уверенного восстановления необходима более фундаментальная поддержка, нежели те изменения в нестабильных условиях, которые помогли рублю в последние дни», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, бегство из рисковых активов, спровоцированное кризисом в Турции, лишь приостановилось. К тому же в сентябре ФРС с большой вероятностью поднимет ставку, что также будет играть в пользу дальнейшего роста курса доллара США. «Да и тема антироссийских санкций за последние дни отошла на второй план, но ближе к сентябрю обязательно о себе напомнит, усилив неопределенность и нервозность», — резюмировал господин Бахтин.
Виталий Гайдаев