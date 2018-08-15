Рубль оперся на лиру

Уже при открытии биржевых торгов курс американской валюты опустился ниже уровня 67 руб./$, а по итогам основной сессии он закрылся на отметке 66,47 руб./$, что на 1,33 руб. ниже закрытия понедельника. Ослабила позиции и европейская валюта. По итогам торгов вторника курс евро остановился на отметке 75,44 руб./€, снизившись за день на 1,87 руб. Укрепление рубля обозначилось еще в понедельник, после сообщений о том, что ЦБ прекратил покупку валюты для Минфина. Но слабость турецкой лиры сказалась и на российской валюте. Вчера же лира смогла восстановить часть утраченных позиций, поддержав тем самым спрос на валюты и других развивающихся стран.