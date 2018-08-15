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14:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рубль оперся на лиру

После четырех дней непрерывного роста на российском рынке вчера доллар начал терять завоеванные позиции.

ЦБ: $ 66.3772   -0.38 € 75.2253   -1.01 ММВБ: $ 67.2475   +0.91 € 76.0925   +0.81
Источник: AP 2018

Уже при открытии биржевых торгов курс американской валюты опустился ниже уровня 67 руб./$, а по итогам основной сессии он закрылся на отметке 66,47 руб./$, что на 1,33 руб. ниже закрытия понедельника. Ослабила позиции и европейская валюта. По итогам торгов вторника курс евро остановился на отметке 75,44 руб./€, снизившись за день на 1,87 руб. Укрепление рубля обозначилось еще в понедельник, после сообщений о том, что ЦБ прекратил покупку валюты для Минфина. Но слабость турецкой лиры сказалась и на российской валюте. Вчера же лира смогла восстановить часть утраченных позиций, поддержав тем самым спрос на валюты и других развивающихся стран.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Участники рынка не исключают продолжения укрепления рубля, хотя и несильного. «Для уверенного восстановления необходима более фундаментальная поддержка, нежели те изменения в нестабильных условиях, которые помогли рублю в последние дни», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, бегство из рисковых активов, спровоцированное кризисом в Турции, лишь приостановилось. К тому же в сентябре ФРС с большой вероятностью поднимет ставку, что также будет играть в пользу дальнейшего роста курса доллара США. «Да и тема антироссийских санкций за последние дни отошла на второй план, но ближе к сентябрю обязательно о себе напомнит, усилив неопределенность и нервозность», — резюмировал господин Бахтин.

Виталий Гайдаев

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