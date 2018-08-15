Россиянам сохранят пенсионные льготы

Источник: РИА "Новости"

По данным собеседников издания, такие поправки будут предложены в рамках второго чтения законопроекта о пенсионной реформе. Такая мера никак не отразится на бюджете Пенсионного фонда, поскольку расходы на льготы пенсионерам несут региональные бюджеты.

Источники издания назвали сохранение льгот «самым легким из вопросов», касающихся пенсионной реформы.

Помимо прочих послаблений, мужчины по достижении 60 и женщины по достижении 55 лет будут, как и сейчас, освобождаться от ряда налогов: транспортного, земельного и на недвижимость.

Ранее Пенсионный фонд предупредил, что в будущем большинство россиян, выходящих на пенсию досрочно, будет вынуждено продолжать работать ради сохранения уровня доходов.

10 августа премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста необходимым и сравнил его с приемом горького лекарства.