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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Крымский Генбанк перевел своих клиентов на карты «Мир»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Крупный крымский банк — Генбанк — перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard, переведя своих клиентов на российскую карту «Мир», сообщила РИА Новости финансовый консультант финучреждения.

Источник: РИА Новости

По ее словам, 23 января текущего года Генбанк прекратил выпуск и перевыпуск карт Visa и MasterCard. «С 14 августа 2018 года закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных АО “Генбанк”, на карты платежной системы “Мир”. С 14 августа карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются», — сказала представитель банка.

«В 2014 году в связи с введением санкций против РФ международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране. Карты “Мир” являются аналогами традиционных Visa и MasterCard», — пояснили в банке.

При этом Генбанк продолжает обслуживать карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками. «В банкоматах АО “Генбанк” обслуживаются карты российских банков-эмитентов НПС “Мир”, МПС Visa/MasterCard. АО “Генбанк” не взимает комиссию при выдаче наличных в своих банкоматах», — сказали в банке.

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