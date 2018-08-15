Mail.Ru Group заступилась за осужденных за посты

Источник: Денис Абрамов / Ведомости

Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, говорится в сообщении компании.

«Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», — уточняется в сообщении.

Mail.Ru Group также попросила Верховный суд обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее). «Мы просим Верховный суд указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку, в соответствии с законодательством, мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния, — говорится в сообщении Mail.Ru Group. — При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм».

Кроме того, корпорация попросила суд дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел. По мнению компании, Верховный суд может рекомендовать рассматривать уголовные дела с учетом требований ст. 76−2 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, следует из сообщения компании.

Mail. Ru Group попросила министерство юстиции выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и других экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм, так как эксперты в разных регионах по-разному оценивают материалы дел.

Обратилась компания и к уполномоченному по правам человека с просьбой попросить Конституционный суд проверить конституционность положений статьи 282 УК РФ.

Они применяются в ущерб гарантированным ст. 29 Конституции правам и свободам, и не соответствуют ст. 29 Конституции, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей. Mail.Ru Group

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Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, были приняты в 2014 г. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, констатировал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». По данным аналитического центра, в 2017 г. было вынесено 182 приговора по материалам, размещенным в социальных сетях. Минимум 138 из них пришлось на публикации в соцсети «В контакте». Еще четыре приговора — по публикациям в «Одноклассниках» и два — в Facebook.