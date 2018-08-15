Mail.Ru Group заступилась за осужденных за посты
Компания обратилась в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека.
Компания обратилась в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека.
Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, говорится в сообщении компании.
Mail.Ru Group также попросила Верховный суд обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее). «Мы просим Верховный суд указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку, в соответствии с законодательством, мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния, — говорится в сообщении Mail.Ru Group. — При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм».
Кроме того, корпорация попросила суд дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел. По мнению компании, Верховный суд может рекомендовать рассматривать уголовные дела с учетом требований ст. 76−2 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, следует из сообщения компании.
Mail. Ru Group попросила министерство юстиции выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и других экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм, так как эксперты в разных регионах
Обратилась компания и к уполномоченному по правам человека с просьбой попросить Конституционный суд проверить конституционность положений статьи 282 УК РФ.
Они применяются в ущерб гарантированным ст. 29 Конституции правам и свободам, и не соответствуют ст. 29 Конституции, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей.
Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, были приняты в 2014 г. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, констатировал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». По данным аналитического центра, в 2017 г. было вынесено 182 приговора по материалам, размещенным в социальных сетях. Минимум 138 из них пришлось на публикации в соцсети «В контакте». Еще четыре приговора — по публикациям в «Одноклассниках» и два — в Facebook.
В августе Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети «В контакте» и «Одноклассники», выступила против уголовных дел за репосты. Компания призвала изменить законодательство в этой области. «Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорилось в заявлении компании. 13 августа администрация «В контакте» также выступила против необоснованных преследований за публикации в интернете и обратила внимание на рост таких случаев. В связи с этим компания объявила о «самой важной реформе приватности» в своей истории. В частности, вскоре пользователи смогут сделать свой профиль в соцсети полностью приватным, оставив доступ только своим друзьям.