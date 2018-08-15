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15:39 (мск), источник: РАПСИ

«Единая Россия» собирает деньги на погашение ипотеки для детей из Челябинска

МОСКВА, 15 авг — РАПСИ. Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области организовали сбор средств для погашения ипотечного кредита детям, мать которых покончила жизнь самоубийством, следует из документа, имеющегося в распоряжении РАПСИ.

Источник: Reuters

В 2013 году Юлия Березина, находившаяся с мужем в разводе, приобрела квартиру в кредит в селе Долгодеревенское, а спустя два года совершила самоубийство. Банк не смог взыскать денежные средства с троих детей, которым было 2, 3 и 10 лет на момент смерти матери, и обратился в суд с требованием выселить несовершеннолетних из квартиры. Красноармейский районный суд Челябинской области удовлетворил требование кредитной организации. Челябинский областной суд 16 августа рассмотрит апелляционную жалобу отца детей Алексея Березина на решение первой инстанции.

В настоящее время сумма долга по ипотеке составляет 900 тысяч рублей. Челябинские депутаты организовали сбор средств в «Фонд регионального сотрудничества и развития» для оказания помощи семье Березиных. Фонд связывается со сторонами судебного спора в целях подписания мирового соглашения.

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