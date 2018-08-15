«Единая Россия» собирает деньги на погашение ипотеки для детей из Челябинска

В 2013 году Юлия Березина, находившаяся с мужем в разводе, приобрела квартиру в кредит в селе Долгодеревенское, а спустя два года совершила самоубийство. Банк не смог взыскать денежные средства с троих детей, которым было 2, 3 и 10 лет на момент смерти матери, и обратился в суд с требованием выселить несовершеннолетних из квартиры. Красноармейский районный суд Челябинской области удовлетворил требование кредитной организации. Челябинский областной суд 16 августа рассмотрит апелляционную жалобу отца детей Алексея Березина на решение первой инстанции.