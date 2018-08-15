Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция общества на поднятие пенсионного возраста дошла до Путина
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
«Маме бесполезно что-либо доказывать»: откровенный рассказ няни
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Сергей Шнуров сменил имидж
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
1010 стран с самым дешевым бензином
17:43 (мск), источник: Интерфакс

Россияне не смогут уехать в Турцию по «горящим путевкам» этой осенью

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Туроператоры не будут предлагать «горящие туры» в Турцию на бархатный сезон, а путевки в целом могут подорожать на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.

Источник: Reuters

«Туроператоры не будут снижать цены на Турцию в бархатный сезон, они в целом будут выше, чем в прошлом году. В этом году значительно дороже топливо, меньше размер субсидий для туроператоров, меньше спецпредложений от отелей, и это не говоря о скачке валют», — сказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что спецпредложений от гостиниц стоит ждать только в том случае, если из-за падения курса лиры они будут недозагружены внутренними туристами.

По данным АТОР, минимальная стоимость тура в Турцию на семь ночей в сентябре на двоих взрослых и ребенка в отель 3* с питанием «все включено» составит 50−55 тыс. рублей. Без учета спецпредложений цена за аналогичный тур составит от 63 тыс. рублей, в бюджетный отель 5* — от 75,5 тыс. рублей.
Читайте также
Почему в отелях Турции обижают русских туристок

В ассоциации рассказали, что в целом продажи Турции на бархатный сезон у туроператоров идут успешно: на конец августа — сентябрь до скачка курсов они выросли на 20−100%. «Так, у туроператора Anex Tour на данный момент продано почти 60% плановых объемов на бархатный сезон, в Pegas Touristik рассчитывают на рост продаж до 25%. В TUI Россия надеются, что объем продаж на сентябрь-октябрь превысит показатели прошлого года более чем в два раза», — сообщили в АТОР.

В компании «Интурист» августе и сентябре также ожидают рекордных показателей по турпотоку на курортах Антальи и Даламана: сыграл роль отложенный спрос после Чемпионата мира по футболу и своевременная корректировка полетных программ. «Почти у всех участников рынка продажи после мундиаля подскочили на 15−25%», — отметили в ассоциации.

Читайте также
Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции

Как следует из статистики ФСБ, Турция стала лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года, россияне совершили в эту страну 2,36 млн поездок, в том числе 1,8 млн поездок с целью туризма.

В АТОР добавили, что благодаря успешности турецкого направления в этом году туроператоры могут открыть продажи туров на сезон 2019 года необычайно рано. Так, в TUI Россия акцию раннего бронирования запустят уже в середине августа. В «Интуристе» продажи Турции на лето 2019 года стартуют в сентябре.

Читайте также:

Следите за развитием темы«Обвал турецкой лиры»
Скромное белое платье и «Хуторянка»: видео со свадьбы Поклонской
Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20-25 тысяч рублей
Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней
Испанцы встретили «русского Роналду»
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Маленький кроссовер Lexus: первые подробности для России С 1 ноября российские дилеры Lexus начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер – UX
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
За здоровьем и за праздником: куда поехать в России в бархатный сезон
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь