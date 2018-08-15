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19:04 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ выпустил памятную серебряную монету с Высоцким

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Банк России 15 августа выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты.

Источник: ЦБ РФ

Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, выпускаются монета с изображением эмблемы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии («Росреестр») номиналом 1 рубль и монета из серии «Выдающиеся личности России», посвященная поэту и актеру Владимиру Высоцкому.

Две другие монеты имеют номинал 3 рубля, одна из них пополнит серию «На страже Отечества», другая приурочена к 350-летию отечественного государственного судостроения.

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Тираж каждой монеты — 3 тыс. штук, они изготовлены их сплава 95-й пробы. Монеты номиналом 1 рубль содержат 7,78 грамма серебра, 2 рубля — 15,55 грамма, 3 рубля — 31,1 грамма.

На оборотной стороне монеты, посвященной Высоцкому, 80 лет со дня рождения которого исполнилось в 2018 году, он изображен с гитарой на фоне силуэтов двух коней, слева от него — меч. Это вторая посвященная ему монета в этом году, в январе тиражом 1,5 тыс. штук была отчеканена аналогичная серебряная монета номиналом 25 рублей.

На обороте монеты «На страже Отечества» расположено рельефное изображение группы солдат со знаменем и мушкетами в форме периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки.

На монете к юбилейной дате отечественного государственного судостроения расположено рельефное изображение фрегата «Орел» на фоне силуэтов современных судов.

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