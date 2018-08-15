Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония пригрозила раскрыть всю правду о Крыме
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Почему Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
ЦСКА объявил об аренде полузащитника «Эвертона»
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Сергей Шнуров сменил имидж
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Куда поехать в России в бархатный сезон
Фоторепортажи
8Звездный дождь
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия спрятала госдолг США в офшорах

Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) выяснили, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав облигации в офшорах. Об этом говорится в блоге на сайте организации.

«Россия, вероятно, продала только около 45 процентов своего портфеля казначейских облигаций, а не 84 процента, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США», — говорится в сообщении. Отмечается, что 16 процентов по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39 процентов скрыты в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.

По данным CFR, в апреле и мае этого года владения госдолгом США резко выросли в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, и на Каймановых островах — на 25 и 20 миллиардов долларов соответственно.

В середине июля сообщалось, что Россия выбыла из списка 33 стран, которые держат больше всего ценных бумаг казначейства США. По информации американского Минфина, сумма облигаций, которыми сейчас владеет Москва, составляет менее 30 миллиардов долларов.

В апреле Россия распродала половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на 47,5 миллиарда долларов, оставив долговых обязательств на 48,7 миллиарда. Тогда в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг РФ опустилась с 16-й на 22-ю строчку.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Рубль и сам старается и на поддержку Минфина может рассчитывать
Во время загрузки произошла ошибка.
13 августа© Ньюстюб
 Лайма Вайкуле о россиянах: Не представляла, что люди такие звери
Степаненко получит от Петросяна только это
Россияне не смогут уехать в Турцию по «горящим путевкам» осенью
Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Во что природа превратила одну из самых страшных тюрем в мире
Красноярские рыбаки пожаловались на силовиков Путину
Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20-25 тысяч рублей
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
Спорт
Почему Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио Насколько обоснованы страхи российских звезд?
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Маленький кроссовер Lexus: первые подробности для России С 1 ноября российские дилеры Lexus начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер – UX
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца Викторина давно живет в Америке и редко общается с Евгением Вагановичем.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь