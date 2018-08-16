Родители уходят в онлайн

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Необходимость делать частые покупки и удобство доставки подстегнули продажи детских товаров в интернете. В первом полугодии 2018 года через онлайн-магазины было продано на 40% больше средств по уходу за ребенком и детского питания, чем годом ранее. Темпы роста продаж в классической рознице оказались ниже в пять раз.

В январе—июне 2018 года продажи средств по уходу за ребенком и детского питания у интернет-ритейлеров выросли на 40% в натуральном и на 37% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом говорится в исследовании Nielsen, с которым ознакомился «Ъ». В обычных магазинах эти показатели увеличились на 8% и 6% соответственно.

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Продажи крупнейшей категории детских FMCG-товаров — подгузников — в классической рознице в натуральном выражении снизились на 2%, а в онлайн-магазинах выросли на 28%. В Nielsen отмечают, что подгузники — основной драйвер переключения покупателя на онлайн-канал, поскольку это товар первой необходимости с долгим сроком годности, который сложно доставлять домой самостоятельно. По данным исследования, в обычных магазинах на подгузники приходится 32% всего оборота в деньгах, а в онлайн-ритейле — 57%.

Кроме подгузников в классической рознице в январе—июне 2018 года сократились на 2% в натуральном выражении продажи детских салфеток, а также заменителей грудного молока — на 1%. В онлайн-магазинах продажи этих товаров выросли на 24% и 34% соответственно. Самыми высокими темпами в интернете растут продажи влажного и сухого детского питания — на 59% и 37% соответственно. В классических магазинах темпы роста этих категорий гораздо скромнее — 18% и 3%.

Из всех FMCG-категорий детское питание и товары для детей стали одними из пионеров российского онлайн-рынка, говорит директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Дмитрий Швецов.



По его словам, покупатели идут в интернет за удобством, выгодными предложениями и расширенным ассортиментом. Детские товары хорошо подходят для продажи через интернет, согласен один из основателей агентства Data Insight Федор Вирин.

Основные покупатели — мамы с детьми до года, которые привязаны к ребенку и не могут позволить себе часто отлучаться в магазин. Совершать такие покупки при этом приходится очень часто, а из-за габаритов тех же подгузников доставка выглядит предпочтительнее. Федор Вирин один из основателей агентства Data Insight

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У Ozon продажи детских товаров во втором квартале 2018 года выросли на 144% год к году, сообщили в компании.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов говорит, что российский покупатель в среднем заказывает товары для детей в онлайн-магазинах 4,6 раза в год. Это второй показатель после еды — 8,4 раза.

Все онлайн-продажи детских товаров в 2017 году АКИТ оценивает в 20,5 млрд руб. при объеме всего рынка интернет-торговли в 1,04 трлн руб. По оценке Nielsen, в 2016 году через онлайн было продано 2% от всего объема детских товаров, а по итогам первых шести месяцев 2018 года этот показатель достиг 4%.



В «Auchan Россия» заявили, что видят небольшое снижение продаж детских товаров в гипермаркетах.

В то же время, отметил представитель ритейлера, можно говорить о снижении спроса на категорию в целом, что в первую очередь связано с падением рождаемости.

Динамика рынка детских товаров будет ограничена кривой рождаемости и покупательной способностью населения, согласны в «Яндекс. Маркете».

По данным Росстата, в январе—июне 2018 года рождаемость в РФ сократилась на 4,7% год к году, а реальные доходы населения (без учета единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. руб.) выросли на 2,6%.

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В Procter & Gamble (бренд Pampers) подтвердили, что рост онлайн-продаж товаров для ухода за детьми, в частности подгузников, значительно опережает классический ритейл, в первую очередь в крупных городах. Спрос на большие упаковки и месячные запасы подгузников обусловливает и более высокий, чем в привычных магазинах, средний чек, а также то, что покупатели отдают предпочтение премиальному сегменту, говорят в компании. По оценкам Nielsen, упаковка подгузников в онлайн-магазинах в январе—июне 2018 года в среднем стоила 1,04 тыс. руб., а в классической рознице — 610 руб. Интернет-магазины предлагают недоступные в обычных точках и более дорогие товарные позиции и бренды, тогда как классическая розница делает ставку на собственные торговые марки и промоакции, адаптируясь под более экономных покупателей, поясняют в Nielsen.

Детский онлайн-сегмент продолжит динамично развиваться, в том числе за счет желания потребителя приобрести редкий, специфический продукт, ожидают в Nielsen.