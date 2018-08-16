Стало известно количество средств на национальный проект «Образование»

Источник: РИА "Новости"

Финансирование национального проекта «Образование» на шесть лет, по предварительным данным, должно составить около 450 млрд рублей, 80% средств будет выделено из федерального бюджета, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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«Мы планируем, что большая часть средств пойдет в виде межбюджетных трансфертов, это до 80% от общего объема средств; в абсолютных цифрах это будет 390 млрд, которые уйдут туда. И благодаря этому мы планируем привлечь в рамках решения проекта 43 млрд рублей софинансирования регионального и еще 15 млрд — из иных внебюджетных средств», — сказала Васильева журналистам.

Она пояснила, что национальный проект «представляет собой такую коробочную форму», в которой «концентрируются все ресурсы для возможности быстрого и эффективного решения поставленных задач» в сфере образования.

Нацпроект «Образование» — один из 12 национальных проектов, разработанных или скорректированных с учетом положений нового майского указа президента России.

Ранее Васильева сообщала, что нацпроект «Образование» разделен на девять подразделов — «федеральных проектов». Они, в частности, предполагают строительство новых школьных мест, цифровизацию школ и прокладку высокоскоростного интернета, поддержку талантливых детей, психолого-педагогическую поддержку родителей, строительство детских технопарков, оценку и поддержку школьных педагогов и др.

Между тем, 6 июля вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что предварительно объем финансирования проекта «Образование» на шесть лет составит «почти 800 млрд рублей». Позже, 18 июля, она заявила, что из федерального бюджета на этот нацпроект будет направлено «порядка 674 млрд рублей», что должно составить порядка 85% расходов из всех источников.