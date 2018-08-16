Стало известно количество средств на национальный проект «Образование»
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Большую часть денег выделят из федерального бюджета.
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Большую часть денег выделят из федерального бюджета.
Финансирование национального проекта «Образование» на шесть лет, по предварительным данным, должно составить около 450 млрд рублей, 80% средств будет выделено из федерального бюджета, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
«Мы планируем, что большая часть средств пойдет в виде межбюджетных трансфертов, это до 80% от общего объема средств; в абсолютных цифрах это будет 390 млрд, которые уйдут туда. И благодаря этому мы планируем привлечь в рамках решения проекта 43 млрд рублей софинансирования регионального и еще 15 млрд — из иных внебюджетных средств», — сказала Васильева журналистам.
Она пояснила, что национальный проект «представляет собой такую коробочную форму», в которой «концентрируются все ресурсы для возможности быстрого и эффективного решения поставленных задач» в сфере образования.
Ранее Васильева сообщала, что нацпроект «Образование» разделен на девять подразделов — «федеральных проектов». Они, в частности, предполагают строительство новых школьных мест, цифровизацию школ и прокладку высокоскоростного интернета, поддержку талантливых детей,
Между тем, 6 июля
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