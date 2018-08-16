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11:49 (мск), источник: Ведомости

Россия прекратила снижать вложения в госдолг США

Вложения России в казначейские обязательства минфина США в июне не изменились по сравнению с маем, свидетельствуют данные американского ведомства.

Источник: Reuters

На конец июня России принадлежали гособлигации США на $14,91 млрд, из которых на долгосрочные бумаги приходилось $9,108 млрд, на краткосрочные — $5,802 млрд.

Два предыдущих месяца Россия резко сокращала инвестиции в американский госдолг. В апреле на фоне введения антироссийских санкций вложения в бумаги минфина США упали почти вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае — в три раза, до $14,9 млрд.

Максимум вложений России в госдолг США — $176,3 млрд — пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций стали сокращаться.

Турция на фоне обострения отношений с США также продолжила сокращать вложения в американский госдолг, уменьшив их до $28,8 млрд. В ноябре прошлого года Турция владела гособлигациями США на $61,2 млрд.

Самыми крупными держателями американских долговых обязательств являются Китай ($1179 млрд) и Япония ($1030 млрд), затем с большим отрывом идут Бразилия ($300 млрд) и Ирландия ($299,6 млрд).

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