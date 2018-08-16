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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что введенные им пошлины спасут американскую металлургию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт металлов спасут оказавшуюся под угрозой американскую металлургию, которую он назвал важной для национальной безопасности.

Источник: РИА Новости

«(Конкуренция) будет внутренней, как это было в прежние времена, когда у нас была сталь и U. S. Steel была нашей лучшей компанией», — сказал Трамп в интервью газете Wall Street Journal.

Он заявил, что хотя пока цены на сталь в США могут быть «немного более высокими», в конечном счете стоимость снизится. Свидетельством того, что пошлины «работают», Трамп назвал новые заводы, которые открывают в США стальные компании.

Трамп также прокомментировал продолжающее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

«В теории я не под следствием… Я не цель. Но, несмотря на это, я думаю, что все это — что я называю охотой на ведьм — подделка», — сказал глава государства. Он заявил, что рассматривает возможность того, чтобы дать спецпрокурору показания, хотя расследование, по его мнению, было «сильно дискредитировано».

Трамп также коснулся темы предстоящих в ноябре промежуточных выборов в США, на которых, по его мнению, победу одержат республиканцы. «Если я смогу выйти и вести кампанию, я думаю, они выиграют, я действительно так считаю. Для меня это большая работа… Я думаю, что демократы сдадутся, когда я появлюсь», — заявил президент.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

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Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными».

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

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