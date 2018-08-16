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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Предложение об изъятии дополнительных доходов ряда компаний является одной из экспертных точек зрения, и пока оно не проработано, никакой позиции по нему не сформулировано, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2018

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова спросили, является ли это предложение фактически попыткой завуалированного введения прогрессивного налога, а также о том, рассматривается ли эта идея в Кремле.

Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента. И вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка.
Дмитрий Песков.
пресс-секретарь президента РФ

По его словам, президент всегда «чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение».

«Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция, пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», — сказал Песков.

Сверхдоходы в бюджет

На прошлой неделе помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений. Он пояснил инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК, «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норильский никель», «СУЭК», АК «АЛРОСА», «Полюс», «ФосАгро», «Уралкалий», «Акрон», «СИБУР».

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После этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. Он попросил премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики».

Инициатива изъятия «сверхдоходов», как отмечает глава РСПП, противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019—2024 гг. будет исчерпано исключительно ростом НДС.

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