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14:04 (мск), источник: Ведомости

Власти не будут откладывать повышение тарифов ЖКХ из-за НДС

Власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС — позиция Минстроя о повышении тарифов в два этапа может быть сформулирована в конце следующей недели, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко признал, что существует мало других вариантов, помимо двухразового роста тарифов — в январе 2019 г. и в июле 2019 г., передает «РИА Новости».

Если решение будет принято, повышение тарифов в два этапа будет однократным, пообещал Якушев.

«Мы говорим о компенсации увеличения НДС, поэтому оно не может быть каждый год», — сказал Якушев, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону замруководителя ФАС Виталий Королев сообщил, что в случае принятия решения о росте тарифов в два этапа в январе следующего года они должны повыситься на 1,6−1,7%, а в июле — на 2,4%.

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