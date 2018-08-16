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13:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Если надо, подопрем». В каком состоянии находятся российские мосты

За рухнувшим мостом плохо следили — в Италии следствие назвало виновниками трагедии обслуживающую компанию. Техники якобы недостаточно внимательно отслеживали состояние конструкции и не смогли своевременно выявить опасность. Сейчас власти расторгают с компанией все контракты. «Коммерсантъ FM» решил разобраться, в каком состоянии находятся российские мосты — мнения разделились. Подробности — в материале Ивана Якунина.

Источник: РИА "Новости"

По последним данным, в Генуе погибли 38 человек. Кадры с места напоминают фильм-катастрофу. Прокуратура винит во всем компанию Autostrade per l’Italia, которая принадлежит производителям одежды семье Бенеттон.

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В России обслуживанием дорог занимаются, как правило, госкомпании. Одна из них — «Автодор». Информацию о состоянии путей не разглашают, потому что это стратегические объекты, написал «Коммерсантъ FM» представитель компании. Но для специалистов эта информация — не секрет. На реконструкцию не всегда хватает денег, объясняет технический директор Института Гипростроймост Игорь Колюшев:

Во всех крупных субъектах есть организации, которые занимаются эксплуатацией мостов. Другое дело, насколько это все делается качественно, внимательно. Годовая эксплуатация моста стоит примерно 0,5% от стоимости монтажных работ, на это выделяются бюджеты. Есть проблемы, мне кажется, с этим — мало денег у всех.

В России сейчас больше 40 тыс. мостов. Строят их с расчетом на 100 лет — так сказано в технических документах. Правда, при условии должного техобслуживания. Очевидно, что деньги на это есть, в основном, в крупных городах — ведь это целый комплекс мер, начиная от уборки снега зимой и покраски поручней, до серьезных исследований с привлечением дорогой аппаратуры, говорит завкафедрой мостов и транспортных тоннелей МАДИ Лев Маковский:

Ставятся датчики по всей длине моста в наиболее напряженных сечениях. Все это выводится на монитор, и видно, какие прогибы, проехала машина, проехала колонна — как прогнулось, сколько должно было прогнуться.

В крупных городах ситуация с мостами лучше еще и потому, что для каждого густонаселенного региона создают свою службу. В Москве, например, за состоянием объектов следит «Гормост». Глава ведомства Юрий Иванков согласился ответить на один вопрос «Коммерсантъ FM»:

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— В каком состоянии московские мосты? Нет ли поводов для опасений?

— В хорошем состоянии, не волнуйтесь. Если надо, подопрем. Осмотры постоянно ведем, каждый день, каждые сутки. Где-то отбилось, отвалилось — мы все знаем, стараемся устранить все это дело. Но не всегда, может быть, успеваем, но тем не менее.

А вот в регионах совсем другая ситуация. Средний мост, по оценке Высшей школы экономики, стоит почти 600 млн рублей. Такие затраты могут позволить себе не все. А судя по сообщениям местной прессы, даже реконструкция существующих мостов не всегда по карману властям. Скажем, в Саранске, где недавно прошел Чемпионат мира по футболу, есть мост, которому 50 лет — арматура оторвалась от каркаса, бетон отслоился, повсюду трещины, коррозия. Власти долго не могли найти 120 млн рублей на ремонт. Но в конце июля конструкцию, наконец, признали аварийной, рассказывает местный журналист Андрей Никонов:

Перекрыли дорогу, разобрали мост и ведут реконструкцию. Там воды немного подмыли мост, и после того, как его подмыло, решено было сразу сделать реконструкцию этого моста, что, в принципе, в настоящее время и происходит.

Такие случаи редко получают огласку — все-таки очень локальная история. Зато нередко говорят о стратегических проектах, неких символах — Крымский мост, мост на остров Русский. Но судить об их устойчивости невозможно — прошло слишком мало времени.

В России есть и мосты, за которыми не следит никто. В 2016 году власти Крыма провели ревизию и выяснили, что 10% мостов никому не принадлежат. Все они были в запущенном состоянии.

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