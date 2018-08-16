Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — написал он в фейсбуке.
В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности, в частности, в Азовском бассейне, включая прекращение железнодорожного пассажирского сообщения.
6 августа сайт «Телевизионной службы новостей» телеканала «1+1» со ссылкой на Омеляна сообщил, что украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян.
Авиасообщение между странами было прервано в 2015 году.
В мае 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщил, что Украина может с 1 июля 2017 года полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ — это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко.
В свою очередь, ПАО «Укрзализныця», государственный монополист в сфере пассажирских железнодорожных перевозок на Украине, заявило, что не принимало
7 августа первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил прекратить автобусное сообщение Украины с Россией.
«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения!» — написал Гданов в фейсбуке.
Украина не признает крымский референдум о статусе полуострова, проведенного 16 марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин и руководители республики Крым и Севастополя подписали в Москве договор о принятии полуострова Россией.
Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Евросоюза назвали действия РФ аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
Читайте также: Невозвращаемый «Руслан»