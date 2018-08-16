Компания Дерипаски решила зарегистрироваться в российском офшоре

Источник: Денис Гришкин / Ведомости

Совет директоров энерго-металлургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорится в сообщении группы.

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Решение принято после вступления в силу закона о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с особым налоговым и регуляторным режимом. Закон вступил в силу 6 августа.

В сообщении En+ отмечается, что смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства. Резиденты внутренних офшоров получают статус международных компаний.

Для них будут действовать налоговые преференции и отсутствовать валютный контроль, а информация о бенефициарах компаний из САР будет доступна только российским контролирующим органам и судам.

Совет директоров En+ также поручил менеджменту провести дополнительный анализ возможной перерегистрации компании в САР. О том, что En+ изучает возможность смены регистрации с острова Джерси на российскую, ранее рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к компании и к одному из ее акционеров.

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«Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР», — подчеркнул председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер (его слова приводятся в сообщении компании).

При этом он отметил, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании.

En+ Holding Limited стала первой компанией, объявившей о планах переехать в российские САР. Возможность перерегистрироваться в российские офшоры рассматривала и другая попавшая под санции компания Дерипаски — второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal, сообщал источник «Интерфакса» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.