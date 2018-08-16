Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов ударит по прибыли компаний

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что изъятие сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических предприятий негативно скажется на их прибыльности и приведет к снижению свободного денежного потока. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Обосновать изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов правительство должно к 17 августа. К этой дате свои доводы, по данным ТАСС, Минпромторг, Минэкономики, Минэнерго и Минприроды представят в Минфин России. Последний, в свою очередь, сформирует «общее видение вопроса». ТАСС отмечает, что пока не понятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний через налоги или будут предложены и другие механизмы.

На прошлой неделе стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов предлагает изъять у 14 компаний более 500 млрд рублей «сверхдоходов».

Совместный подход министерств может быть началом движения к каким-то альтернативным предложениям для пополнения казны, например, к введению прогрессивного подоходного налога. Нужны ли такие предложения? Говорит председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин:

«Я понимаю, что у нефтяных компаний изымают ренту. В принципе добыча полезных ископаемых при определенных условиях является рентной. Ты получил землю, на которой можешь приобретать дополнительный доход только потому, что ты ее получил, а никто другой. Что касается химической и металлургической отраслей, то там были доходы от дополнительной хорошей конъюнктуры. Но надо ли их изымать? А если будет плохая конъюнктура? Например, цены на металлы и удобрения упадут, тогда им надо будет дать деньги из бюджета».

В мире такой редкий опыт есть, но все-таки изъятие должно обосновываться какими-то серьезными аргументами: не война, но большие потребности, иначе будут проблемы в экономике, в политике страны. Для того чтобы выполнить планы, которые правительство само себе придумало, — это странный способ.

«Придумывайте такие планы, которые обеспечены ресурсами. Сумма не такая значительная, она не решает проблемы майских указов. На мой взгляд, здесь, скорее, речь идет не о том, чтобы прямо найти деньги, а еще что-то говорилось о справедливости, делиться надо. Такие действия, может быть, иногда и справедливы, но они сильно демотивируют экономическую активность, здесь нужно быть очень аккуратным».

Все должно быть обязательно обсуждено с бизнесом, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:

«Это практически экспроприация средств, потому что о таком маневре предупреждают, к нему готовятся, тогда это воспринимается предпринимательской паствой, которая, конечно, понимает, в каком состоянии сейчас находятся те, кто планирует бюджет в результате санкционных мероприятий. Но задним числом сказать, что мы изымаем 500 млрд рублей, потому что мы считаем это сверхдоходами, при этом без консультации с теми, кто эти доходы произвел и имел на них планы, в том числе инвестиции, расширение производства или его модернизации. Честно говоря, эта мера похожа на какую-то истерию».

Один из вариантов, на котором всегда настаивали и ряд экономистов, и левые партии, — это прогрессивная шкала подоходного налога, который выглядит более справедливо, чем экспроприации. Но это тоже надо обсуждать, потому что к этому надо готовиться и с точки зрения администрирования такой прогрессивной шкалы, и с точки зрения возможных негативных последствий ухода от налогов. Поэтому так взять и обрушить инвестиционный климат, который президент России называл единственным ответом на санкции и экономическую войну, близоруко. Игорь Юргенс вице-президент РСПП

Позиция Министерства финансов РФ по поводу прогрессивной шкалы налогообложения была озвучена еще полтора года назад. Она заключалась в том, что это очень дорого администрировать.

Дискуссия об обложении дополнительными налогами металлургов возникала также и в предыдущие годы, но сейчас она несвоевременна. Инвесторы должны просчитать рентабельность своего бизнеса на несколько лет вперед, если налоговые инициативы будут появляться как грибы, то это просто разрушит инвестиционный климат, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова:

«С одной стороны, когда речь идет о сверхдоходах предметом внимания становится нефтянка, хотя цикл движения цен на сырье в нефтяном секторе и металлургии более-менее схожий. В какой-то степени необходимо задаться вопросом о том, возникает ли из этого цикла сверхприбыль у компании, нужно ли как-то модифицировать налогообложение под цикл движения цен на сырье в мире. Проблема с металлургией заключается в том, что сектор гораздо менее консолидирован по сравнению с нефтяным. Большое число компаний со своей спецификой, то есть фактически нельзя ввести один налог на добычу в нефтяной промышленности. Администрирование налогового бремени на металлургов более сложно. Второй момент: вопрос уместности таких предложений. Под майские указы деньги Минфином найдены через повышение НДС, через налоговый маневр в нефтянке. Это заложено в проекте трехлетнего бюджета».

Задача, с которой выходит администрация президента, не очень понятна: зачем нам нужны эти деньги, или у нас есть какие-то дополнительные траты, которые пока не анонсированы, или существует задача просто изъять прибыль или сверхприбыль из реальной экономики. Странно, что эта задача анонсируется не Минфином, который отвечает за исполнение бюджета и видит финансовые риски, а администрацией президента. Наталия Орлова главный экономист «Альфа-Банка»

Business FM спросил об этой дискуссии у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

— Правильно ли мы понимаем, что есть задача найти 500 млрд на исполнение майских указов? Эксперты предполагают, что речь идет о завуалированном введении прогрессивного налога. Так ли это? Рассматривается ли эта идея в Кремле?

— Нет, это не так. Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения. Это точка зрения помощника президента. Вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция.

Инициативу Белоусова раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, следом против выступил и Союз золотопромышленников. Как пишут СМИ, в Минпромторге также пришли к выводу, что идея изъятия сверхдоходов может привести к снижению инвестпрограмм компаний-доноров, а также потере ими долей на мировых рынках. В долгосрочной перспективе это спровоцирует сокращение налоговых поступлений и доли отраслей в ВВП.