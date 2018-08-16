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18:32 (мск), источник: Daily Storm

Россия покроет сусальным золотом купол Национального Капитолия на Кубе

Управделами президента РФ планирует потратить на работы около 650 миллионов рублей.

Источник: Reuters

Купол Национального Капитолия в столице Кубы Гаване отреставрируют и покроют золотом за счет России. Управделами президента РФ опубликовало на сайте госзакупок заявку на проведение работ «по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия», пишет РБК.

Цена контракта составляет 642,5 миллиона рублей, они будут выделены из федерального бюджета, но какая компания их получит, не указано. Однако, согласно документам, это закупка у единственного поставщика.

Работы планируется начать уже в августе и закончить за полтора года — в декабре 2019-го.

Восстановить купол Капитолия в Гаване российские власти собираются уже более двух лет. Об этом Москву попросили кубинские парламентарии — в здании планировала разместиться Национальная ассамблея народной власти Кубы.

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В 2016 году управделами президента РФ заказало за 2,4 миллиона рублей обследование купола гаванского Капитолия. Специалисты выяснили техническое состояние его несущих конструкций. В мае 2017-го предприятие «Госзагрансобственность», подчиненное управлению делами президента, объявило конкурс на создание проекта восстановления золотого покрытия купола. Максимальную цену проекта сначала установили на уровне 20 миллионов рублей, однако затем, как пишет РБК, отменили заявку. Новая закупка с ценой контракта более 15 миллионов рублей была произведена вскоре у ООО «Зарубежпроект».

Проектировщик, согласно документам, должен был разработать «принципиальные решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем (песчаником) с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота».

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Затраты именно на эти работы, судя по последней заявке, составят 642 447 410 рублей. Реставрация и золочение купола Национального Капитолия будут проводиться под контролем специалистов, для чего управделами президента разместило еще одну заявку на общую сумму около 11 миллионов рублей.

Здание парламента Кубы — Национальный Капитолий — было построено в Гаване в 1929 году и выполняло свои функции до 1959 года. Сегодня в Капитолии размещены конгресс-центр и офисы министерства науки, технологии и окружающей среды и Академии наук Кубы. В здании под куполом находится отметка нулевого километра, которая до 1973 года украшена алмазом в 25 каратов, который принадлежал последнему российскому царю царю Николаю II. В 1973-м алмаз заменили копией из соображений безопасности.

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