Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев захватил территорию в Донбассе
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Глюк'оZа показала подросших дочерей
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Погребинский: Киев взращивает «пророссийского монстра»
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
72-летнего Петросяна «отправили» на шоу «Холостяк»
Ни о какой нормальной семье речи быть не могло: Друзья Петросяна
В Сети раскритиковали имя дочки Кудрявцевой
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
Перед смертью Вера Глаголева отправила подруге письмо - СМИ
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
16:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Директора зарабатывают в 312 раз больше рядовых сотрудников

Разрыв в вознаграждениях в США стремительно растет.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из доклада американского Института экономической политики, вознаграждения директоров крупнейших компаний США растут намного быстрее вознаграждений рядовых сотрудников, обгоняя при этом и рост акций компаний. Если в 1965 году разница составляла 20 раз, то в 2017 году такое соотношение достигло 312.

Американский аналитический центр «Институт экономической политики» (EPI) выпустил в четверг доклад, в котором проанализировал соотношение зарплат генеральных директоров 350 крупнейших американских компаний и зарплат рядовых сотрудников с 1965 по 2017 годы. Из доклада следует, что в последние годы, начиная с 2009-го, разрыв только растет. Если в 2010 году соотношение составляло 226 раз, то в 2017 году среднее вознаграждение директоров превышало среднее вознаграждение рядовых сотрудников уже в 312 раз. Тем не менее, такая разница — не рекордный показатель. В 1999 году она составляла 360 раз, а в 2006-м — 327.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вознаграждения директоров компаний в 2017 году увеличились в среднем на 17,6%, до $18,9 млн. У рядовых сотрудников же зарплаты остались почти неизменными, увеличившись на 0,3%. По оценке EPI, вознаграждения генеральных директоров с 1978 по 2017 год выросли на 979%. Отчасти это объясняется тем, что часть вознаграждения им выплачивается акциями компании, которые также значительно выросли в этот период (но полностью это рост вознаграждений не объясняет — индекс S&P 500 в тот же период вырос на 637%). Зарплаты сотрудников за это время выросли на 11,2%. «Зарплаты генеральных директоров очень высоки и в последние десятилетия росли намного быстрее, чем зарплата среднего сотрудника.

Более высокие выплаты генеральным директорам не отражают улучшения результатов производства или финансовых результатов компании.

Следовательно, необоснованно высокие выплаты директорам означают, что плоды экономического развития не доходят до простых работников", — говорится в докладе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Читайте также
На что хватит денег самого богатого человека в мире Джеффа Безоса?

В некоторых компаниях — речь идет прежде всего о компаниях с большим количеством низкооплачиваемых сотрудников — вознаграждение директора больше вознаграждения рядового сотрудника в несколько тысяч раз. Так, генеральный директор McDonald`s получил в 2017 году $21,7 млн, в то время как рядовой сотрудник — $7 тыс. Таким образом соотношение составляет 3101 раз. Картину несколько искажают технологические компании, где руководители часто являются основателями и владеют значительной долей акций компании, притом получая относительно скромную зарплату. Так, вознаграждение основателя Amazon Джеффа Безоса, ставшего в нынешнем году богатейшим человеком в мире, составило в 2017 году лишь $1,7 млн и было в 59 раз больше, чем у среднего сотрудника компании. При этом состояние господина Безоса оценивается в $154 млрд. А основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $66 млрд, заработал в прошлом году $8,8 млн, что в 37 раз больше, чем рядовой сотрудник.

Яна Рождественская

 Новые санкции США добавят Москве немало проблем
Рубль снова упадет. Эксперты рассказали, что делать с накоплениями
Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
У россиян начали исчезать свободные деньги
Всегда недовольная: почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Спорт
Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА «Реал Мадрид» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене»
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Новая BMW Z4: первые официальные фотографии В Интернете появились нормальные изображения серийной версии баварского родстера
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Названы самые комфортные для проживания города мира
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь