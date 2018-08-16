Директора зарабатывают в 312 раз больше рядовых сотрудников

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из доклада американского Института экономической политики, вознаграждения директоров крупнейших компаний США растут намного быстрее вознаграждений рядовых сотрудников, обгоняя при этом и рост акций компаний. Если в 1965 году разница составляла 20 раз, то в 2017 году такое соотношение достигло 312.

Американский аналитический центр «Институт экономической политики» (EPI) выпустил в четверг доклад, в котором проанализировал соотношение зарплат генеральных директоров 350 крупнейших американских компаний и зарплат рядовых сотрудников с 1965 по 2017 годы. Из доклада следует, что в последние годы, начиная с 2009-го, разрыв только растет. Если в 2010 году соотношение составляло 226 раз, то в 2017 году среднее вознаграждение директоров превышало среднее вознаграждение рядовых сотрудников уже в 312 раз. Тем не менее, такая разница — не рекордный показатель. В 1999 году она составляла 360 раз, а в 2006-м — 327.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вознаграждения директоров компаний в 2017 году увеличились в среднем на 17,6%, до $18,9 млн. У рядовых сотрудников же зарплаты остались почти неизменными, увеличившись на 0,3%. По оценке EPI, вознаграждения генеральных директоров с 1978 по 2017 год выросли на 979%. Отчасти это объясняется тем, что часть вознаграждения им выплачивается акциями компании, которые также значительно выросли в этот период (но полностью это рост вознаграждений не объясняет — индекс S&P 500 в тот же период вырос на 637%). Зарплаты сотрудников за это время выросли на 11,2%. «Зарплаты генеральных директоров очень высоки и в последние десятилетия росли намного быстрее, чем зарплата среднего сотрудника.

Более высокие выплаты генеральным директорам не отражают улучшения результатов производства или финансовых результатов компании.

Следовательно, необоснованно высокие выплаты директорам означают, что плоды экономического развития не доходят до простых работников", — говорится в докладе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Читайте также На что хватит денег самого богатого человека в мире Джеффа Безоса?

В некоторых компаниях — речь идет прежде всего о компаниях с большим количеством низкооплачиваемых сотрудников — вознаграждение директора больше вознаграждения рядового сотрудника в несколько тысяч раз. Так, генеральный директор McDonald`s получил в 2017 году $21,7 млн, в то время как рядовой сотрудник — $7 тыс. Таким образом соотношение составляет 3101 раз. Картину несколько искажают технологические компании, где руководители часто являются основателями и владеют значительной долей акций компании, притом получая относительно скромную зарплату. Так, вознаграждение основателя Amazon Джеффа Безоса, ставшего в нынешнем году богатейшим человеком в мире, составило в 2017 году лишь $1,7 млн и было в 59 раз больше, чем у среднего сотрудника компании. При этом состояние господина Безоса оценивается в $154 млрд. А основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $66 млрд, заработал в прошлом году $8,8 млн, что в 37 раз больше, чем рядовой сотрудник.