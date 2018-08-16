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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Сверхприбыли требуют в Кремль

Помощник президента Андрей Белоусов вызывает металлургов и химиков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

24 августа у крупных металлургов и химиков будет шанс донести помощнику президента Андрею Белоусову свою позицию относительно возможного изъятия в бюджет 0,5 трлн руб. их «сверхприбылей». Тему возможного роста фискальной нагрузки по поручению Владимира Путина обсуждают в правительстве, компании уже вынуждены были представить ведомствам максимально подробный отчет о своей деятельности. Информация, по сведениям «Ъ», включала как полные сведения о бизнесе и инвестпрограммах, так и данные о расходах на социальные проекты и реинвестировании дивидендов акционерами компаний. По данным «Ъ», в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды уже раскритиковали идею господина Белоусова.

Помощник президента Андрей Белоусов 24 августа может собрать у себя совещание с участием представителей 14 компаний металлургической и химической отраслей, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о крупных компаниях, упомянутых в письме чиновника Владимиру Путину о возможном изъятии конъюнктурной «сверхприбыли» («Ъ» сообщал об этом 10 августа). Речь идет пока об устном информировании о подготовке совещания, официальное извещение компании должны получить позже, говорит один из собеседников «Ъ».

В список потенциальных доноров в письме господина Белоусова вошли: «Норильский никель», АЛРОСА, СИБУР, «Полюс», Evraz, «Акрон», НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Фосагро» и «Уралкалий».

Помощник президента оценивал суммарный EBITDA металлургов и химиков в 2017 году более чем в 1,5 трлн руб., но отмечал, что налоговая нагрузка на них составляет лишь 7%, тогда как для нефтегазовой отрасли — 28%. Андрей Белоусов предлагал президенту обсудить фискальные способы, которые могли бы помочь изъять «сверхдоходы» отраслей, вызванные благоприятной рыночной конъюнктурой, в размере 513,7 млрд руб.
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Президент поручил правительству обсудить это предложение, и вице-премьер Максим Акимов перенаправил это поручение в Минфин, Минпромторг, Минэкономики, Минэнерго и Минприроды. Компании ранее приглашались, в частности, на консультации в Минпромторг, где представляли свои инвестпрограммы и отчитывались о расходах. В частности, по данным «Ъ», на совещаниях в Минпромторге чиновников интересовали и вопросы, сколько компании тратят на CAPEX, социальную сферу, налоговая и долговая нагрузка. Также запрашивались сведения о дивидендных выплатах и том, куда они реинвестируются акционерами.

Предложение Андрея Белоусова пока не было поддержано ни самими потенциальными донорами бюджета, ни министерствами. Так, его критиковали РСПП, глава «Русской стали» (лобби металлургов), владелец НЛМК Владимир Лисин, глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба и другие участники отрасли. Как сообщал «Ъ» 16 августа со ссылкой на источники, отрицательное мнение сложилось и в Минпромторге. В Минприроды «Ъ» заявили, что отправили позицию по поводу письма Андрея Белоусова в Минфин, но детали не раскрывают.

Источник «Ъ» в Минприроды говорит, что в предложениях в Минфин указывается на риски такого решения для регулируемых ведомством отраслей, прежде всего геологоразведочной.

В Минэкономики от комментариев отказались, но источник «Ъ» в ведомстве уточнил, что ведомство направило отрицательный отзыв на письмо.

Дмитрий Козлов, Владимир Дзагуто

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