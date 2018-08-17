Минсельхоз разработал проект по удвоению поставок продовольствия за рубеж

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, экспортный потенциал Минсельхоз предлагает развивать за счет увеличения доли готовой продукции — кондитерских и колбасных изделий, а также напитков. Для этого к сегодняшнему объему производства необходимо дополнительно прибавить более 40 млн т.

Сейчас ведомство формирует федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который войдет в национальную программу «Международная кооперация и экспорт». В Минсельхозе подчеркнули, согласованный паспорт проекта «Экспорт продукции АПК» будет представлен в правительство 1 октября.