Минсельхоз разработал проект по удвоению поставок продовольствия за рубеж
Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до $45 млрд.
Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до $45 млрд.
Как рассказали «Известиям» в
Сейчас ведомство формирует федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который войдет в национальную программу «Международная кооперация и экспорт». В Минсельхозе подчеркнули, согласованный паспорт проекта «Экспорт продукции АПК» будет представлен в правительство 1 октября.
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